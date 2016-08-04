美股业绩：卡夫亨氏季度获利激增三倍，得益于节本措施和成本减少

7月3日止当季归属公司的净利激增至7.7亿美元，合每股0.63美元。上述数据是假设卡夫与亨氏一直为同一实体的估计数字。

上年同期该公司获利为1.86亿美元，合每股0.15美元。

估计净营收下降4.7%至67.9亿美元；根据汤森路透I/B/E/S数据，分析师的平均预期也为67.9亿美元。

经调整后每股盈余(EPS)为0.85美元，根据汤森路透I/B/E/S数据，分析师的预期为0.72美元。

卡夫股价今年以来已经累计上涨约17%。与之相比，ConAgra股价上涨约11%，General Mills上涨约22%。(完) (编译 侯雪萍/孙国玉；审校 白云/徐文焰)