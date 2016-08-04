美股业绩：卡夫亨氏季度获利激增三倍，得益于节本措施和成本减少

中国个股：乐视网大股东贾跃亭转让股份款中30亿优先用于解除股份质押
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网 在上周末公布引入战略投资者融创中国 后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。
7月3日止当季归属公司的净利激增至7.7亿美元，合每股0.63美元。上述数据是假设卡夫与亨氏一直为同一实体的估计数字。
上年同期该公司获利为1.86亿美元，合每股0.15美元。
估计净营收下降4.7%至67.9亿美元；根据汤森路透I/B/E/S数据，分析师的平均预期也为67.9亿美元。
经调整后每股盈余(EPS)为0.85美元，根据汤森路透I/B/E/S数据，分析师的预期为0.72美元。
卡夫股价今年以来已经累计上涨约17%。与之相比，ConAgra股价上涨约11%，General Mills上涨约22%。(完) (编译 侯雪萍/孙国玉；审校 白云/徐文焰)
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网 在上周末公布引入战略投资者融创中国 后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。
路透北京1月17日 - 中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。
路透香港1月17日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周二称，计划发行本金总额3.75亿美元三年期优先票据，息率6.25%。