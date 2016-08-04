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市场报道 | 2016年 8月 5日 星期五 07:45 BJT

****欧洲经济指标预测--8月5日-8月12日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值
    
    8月1日当周
     
    8月5日(五)   
    0600 德国工业订单(较前月)                        6月        +0.6%        持平
    0645 法国经常帐(亿欧元)                          6月           --       赤字3
    0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元)            6月           --      逆差28       
    0730 英国Halifax房价指数(较前月)                 7月        -0.2%       +1.3%
                           (较上年同期)     截至7月的三个月     +8.5%       +8.4%
    0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月)          6月        +0.3%       -0.6%
                 (经工作日调整，较上年同期)                     +1.0%       -0.6%
    
    8月8日当周
    
    8月8日(一)
    0600 德国工业生产(较前月)                        6月        +1.0%       -1.3%
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)             7月           --       +0.1%
                            (较上年同期)                           --       -0.4%
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                  8月           --         1.7
    2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期)             7月           --       -0.5%
    
    8月9日(二)
    0545 瑞士未经季节调整的失业率                    7月           --        3.1%
             经季节调整的失业率                                    --        3.3%
    0600 德国经季节调整的出口(较前月)                6月           --       -1.8%
                         进口(较前月)                              --       +0.1%
                         贸易收支(亿欧元)                     顺差220     顺差222
    0645 法国预算收支(亿欧元)                        6月           --     赤字657
    0830 英国工业生产(较前月)                        6月           --       -0.5%
                     (较上年同期)                                  --       +1.4%
             制造业产出(较前月)                                    --       -0.5%
                       (较上年同期)                                --       +1.7%
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)            6月           --   逆差25.66
             全球商品贸易收支(亿英镑)                              --   逆差98.79
    
    8月10日(三)
    0645 法国工业生产(较前月)                        6月           --       -0.5%
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值            7月           --        正16
    
    8月11日(四)
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    7月终值           --       +0.1%
                                 (较上年同期)                      --       +0.3%
    0800 意大利CPI(较前月)                       7月终值           --       +0.2%
                  (较上年同期)                                     --       -0.1%
               HICP(较前月)                                        --       -1.8%
                   (较上年同期)                                    --       -0.1%
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                6月           --   顺差17.77
               全球贸易收支(亿欧元)                                --   顺差50.33
    1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       8月           --       49.45
    1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       8月           --       56.10
    1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       8月           --       39.30
    1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数     8月           --       34.30
    
    8月12日(五)
    0600 德国国内生产总值(GDP)(经季节调整较前季) 第二季初值     +0.3%       +0.7%
                            (未经季调较上年同期)                +1.5%       +1.3%
    0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      7月终值         --       +0.4%
                                 (较上年同期)                      --       +0.4%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                        +0.3%       +0.3%
                            (较上年同期)                        +0.4%       +0.4%
    0645 法国非农就业岗位(较前季)                   第二季         --       +0.3%
    0800 意大利GDP(较前季)                       第二季初值        --       +0.3%
                  (较上年同期)                                     --       +1.0%
    0830 英国建筑业产出(较前月)                       6月          --       -2.1%
                       (较上年同期)                                --       -1.9%
    0900 欧元区GDP(较前季)                   第二季第二次估值   +0.3%       +0.6%
                  (较上年同期)                                  +1.6%       +1.7%
    0900 欧元区工业生产(较前月)                       6月       +0.5%       -1.2%
                       (较上年同期)                             +0.8%       +0.5%
    (完)    
    
      
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