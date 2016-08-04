欧洲经济指标预测--8月5日-8月12日****

中国经济：加快建立全民所有自然资源资产有偿使用制度--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月1日当周 8月5日(五) 0600 德国工业订单(较前月) 6月 +0.6% 持平 0645 法国经常帐(亿欧元) 6月 -- 赤字3 0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元) 6月 -- 逆差28 0730 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 -0.2% +1.3% (较上年同期) 截至7月的三个月 +8.5% +8.4% 0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 6月 +0.3% -0.6% (经工作日调整，较上年同期) +1.0% -0.6% 8月8日当周 8月8日(一) 0600 德国工业生产(较前月) 6月 +1.0% -1.3% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.4% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 -- 1.7 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 7月 -- -0.5% 8月9日(二) 0545 瑞士未经季节调整的失业率 7月 -- 3.1% 经季节调整的失业率 -- 3.3% 0600 德国经季节调整的出口(较前月) 6月 -- -1.8% 进口(较前月) -- +0.1% 贸易收支(亿欧元) 顺差220 顺差222 0645 法国预算收支(亿欧元) 6月 -- 赤字657 0830 英国工业生产(较前月) 6月 -- -0.5% (较上年同期) -- +1.4% 制造业产出(较前月) -- -0.5% (较上年同期) -- +1.7% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 6月 -- 逆差25.66 全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差98.79 8月10日(三) 0645 法国工业生产(较前月) 6月 -- -0.5% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 7月 -- 正16 8月11日(四) 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.3% 0800 意大利CPI(较前月) 7月终值 -- +0.2% (较上年同期) -- -0.1% HICP(较前月) -- -1.8% (较上年同期) -- -0.1% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差17.77 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差50.33 1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 -- 49.45 1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 -- 56.10 1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 -- 39.30 1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 -- 34.30 8月12日(五) 0600 德国国内生产总值(GDP)(经季节调整较前季) 第二季初值 +0.3% +0.7% (未经季调较上年同期) +1.5% +1.3% 0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 -- +0.4% (较上年同期) -- +0.4% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.4% +0.4% 0645 法国非农就业岗位(较前季) 第二季 -- +0.3% 0800 意大利GDP(较前季) 第二季初值 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.0% 0830 英国建筑业产出(较前月) 6月 -- -2.1% (较上年同期) -- -1.9% 0900 欧元区GDP(较前季) 第二季第二次估值 +0.3% +0.6% (较上年同期) +1.6% +1.7% 0900 欧元区工业生产(较前月) 6月 +0.5% -1.2% (较上年同期) +0.8% +0.5% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
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