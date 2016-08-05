金砖国家：8月4日股汇市收盘纵览

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
路透8月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月4日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.91%，报876.04点。
中国股市：沪综指小幅收涨，题材股重新活跃大盘震荡回升
中国汇市：人民币缩量收跌结束七连升，短期料持稳静待美非农数据
香港股市：收升跟随国际股市涨势，油价反弹激励风险偏好
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巴西股市：收盘上涨，之前英国央行降息至近零水准，并向市场释出数百亿英镑以缓解公投脱欧给经济造成的冲击。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.91%，报57,593.895点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元上涨，交易员称有大量美元流入该国企业。雷亚尔兑美元 收报3.1930/45，上日收报3.2402/08。
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南非股市：收盘几近持平，因受益于兰特走软的金矿类股，在兰特上涨之际下跌，同时造纸商Sappi 回吐稍早的巨大涨幅。指标Top-40指数 收盘下跌0.06%，报45,533.22点；大盘综合指数 收盘上涨0.02%，报52,543.37点。
南非汇市：兰特升逾1%触及九个月高位，因地方选举顺利进行
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印度股市：收盘小幅上涨，议会通过备受期待的商品和服务税法案，投资者对此表示欢迎，但股市涨幅有限，因市场对将此项改革付诸实施需要巨大努力而感到担忧。BSE指数 收盘上涨0.06%，报27,714.37点，稍早一度涨0.81%；NSE指数 收盘上涨0.07%，报8,551.1点，盘中最高涨0.66%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.91/66.92，上日收报66.99/67.00。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.86%，报927.5点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨2.12%，报480.58点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.73%，报65.788；卢布兑欧元 升值1%，报73.19。(完) (编译 汪红英；审校 王兴亚)
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.