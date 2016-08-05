金砖国家：8月4日股汇市收盘纵览

路透8月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月4日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.91%，报876.04点。

中国股市：沪综指小幅收涨，题材股重新活跃大盘震荡回升

中国汇市：人民币缩量收跌结束七连升，短期料持稳静待美非农数据

香港股市：收升跟随国际股市涨势，油价反弹激励风险偏好

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巴西股市：收盘上涨，之前英国央行降息至近零水准，并向市场释出数百亿英镑以缓解公投脱欧给经济造成的冲击。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.91%，报57,593.895点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元上涨，交易员称有大量美元流入该国企业。雷亚尔兑美元 收报3.1930/45，上日收报3.2402/08。

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南非股市：收盘几近持平，因受益于兰特走软的金矿类股，在兰特上涨之际下跌，同时造纸商Sappi 回吐稍早的巨大涨幅。指标Top-40指数 收盘下跌0.06%，报45,533.22点；大盘综合指数 收盘上涨0.02%，报52,543.37点。

南非汇市：兰特升逾1%触及九个月高位，因地方选举顺利进行

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印度股市：收盘小幅上涨，议会通过备受期待的商品和服务税法案，投资者对此表示欢迎，但股市涨幅有限，因市场对将此项改革付诸实施需要巨大努力而感到担忧。BSE指数 收盘上涨0.06%，报27,714.37点，稍早一度涨0.81%；NSE指数 收盘上涨0.07%，报8,551.1点，盘中最高涨0.66%。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.91/66.92，上日收报66.99/67.00。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.86%，报927.5点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨2.12%，报480.58点。