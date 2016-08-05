《中国报摘》--其他报纸重要消息8月5日

**上海证券报**

--腾讯 旗下子公司北京英克必成科技与中信国安等共计八家公司拟发起设立和泰人寿，日前拿到获筹批文。该公司注册地在山东济南市，注册资本金15亿元。这也是腾讯在以并列二股东名义试水参股众安财险后，再度试水保险业。

--上海市人民检察院第一分院近日对张家港保税区伊世顿国际贸易有限公司及其直接负责人员高燕、梁泽中，华鑫期货公司技术总监金文献等以涉嫌操纵期货市场罪一案，向上海市第一中级人民法院依法提起公诉。

--中国人民银行郑州培训学院教授王勇撰文称，中国经济只是面对下行压力，并非萧条，更不是危机，而调结构、转方式已初见成效。当下最突出问题仍然在供给侧，此时只能采取稳健的货币政策，做好与供给侧结构性改革相适应的总需求管理；即便PMI低于荣枯线，也要慎用降准政策工具。

**证券时报**

--蚂蚁花呗消费信贷资产支持证券项目在上海证券交易所挂牌，这是上交所首单互联网消费金融ABS。该计划挂牌总额为300亿元，由德邦证券作为管理人；发行期数不超过20期，首期发行规模20亿元，期限为1年。

--万达院线 在投资者说明会上称，中止收购万达影视资产并非因为国内市场垄断考虑，不排除未来合适时机（2017年及以后）重新探讨与标的公司间的整合。公司将坚持电影全产业链发展的战略，目前没有收购万达集团体育资产的相关计划等。

**人民日报**

--记者从钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议召开的电视电话会议上获悉，截至7月底，钢铁、煤炭行业去产能分别完成全年任务的47％、38%，总体进度不理想，地区之间进展也不平衡。会议提出，各地要切实把确保完成任务的责任落到实处，保证质量并确保如期完成去产能任务。

--人民日报评论员文章称，国企的违约问题固然不同于一般企业，政府应该给予一定援助，但援助不等于兜底。作为市场主体，国企应该按照市场规则处理债务违约问题。发债企业、地方政府、承销机构和市场监管部门应发挥各自作用，既不兜底，也要坚决防止逃避债务的恶意违约，尽最大努力保护投资者合法权益。（完）