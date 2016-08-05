中港个股：中信银行称母公司中信股份近日增持1.49亿H股，将继续增持

路透上海8月5日 - 中国股份制商业银行中信银行 周四晚公告称，在7月6日增持后，母公司中信股份 近日再度增持，共增持1亿4,930.2万股中信银行H股。未来中信股份还将继续增持。

公告显示，自7月7日至8月1日，中信股份透过下属子公司增持中信银行H股。增持后，中信股份及其下属子公司合计持有中信银行320.734亿股，占总股本的65.54%，其中59.14%为A股，H股占6.4%。

中信股份此前已宣布，其及下属子公司计划于明年1月21日前继续择机增持中信银行H股，累计增持比例不超过中信银行总股本的5%（含已增持股份）。

今年1月22日以来，中信股份已不断增持中信银行H股股份，目前其已累计增持6.664亿H股，约占总股本的1.4%。

中信银行H股周四收报4.94港元。（完）