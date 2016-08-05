《路透晚报》--8月5日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国经济：目标十三五期间轻工业年均增长6-7%，加大财税和金融支持--工信部

中国工业和信息化部称，将加大市场准入改革，加大财税和金融政策支持力度，保证“十三五”期间轻工业生产平稳较快增长，轻工业增加值年均增长6-7%。

--中国经济：截止7月底煤钢去产能进度不理想，要坚决防止产能边减边增--报载

人民日报报导称，截至7月底，钢铁、煤炭行业去产能分别完成全年任务的47％、38%，总体进度不理想，地区之间进展也不平衡，各地要严格控制新增产能，要坚决防止产能边减边增。

--中国经济：展现韧性及信贷风险上升意味着今年不会降息--凯投宏观

凯投宏观(Capital Economics)在报告中称，中国可能推迟至2018年降息，因经济展现出韧性，而且对信贷风险的担忧在上升。

--国际油市：中国今年取代韩国成为亚洲最大的福尔蒂斯原油买家

中国今年已超越韩国成为北海福尔蒂斯原油的最大出口地，此前皇家荷兰/壳牌石油集团在5月和9月之间运送至中国1,000万桶福尔蒂斯原油。根据汤森路透Eikon交易流动数据，福尔蒂斯原油今上年半年对亚洲的出口量跳升74%至约18.4万桶/日。

--东北亚情势：在韩国部署“萨德”必然影响中国的战略威慑能力--人民日报

中国官媒人民日报继续刊发署名钟声的文章称，“萨德”在韩国部署后，其雷达监控范围可深入东北亚腹地，平时可摄取该地区国家诸多情报、积累目标特征数据，战时则充当早期识别与跟踪工具、提升导弹拦截概率。这必然影响中国的战略威慑能力，使中国感受到安全威胁。

--《分析师观点》台湾7月CPI年增1.23%稍高预期，料央行9月仍有降息可能

台湾主计总处公布，7月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.23%，稍高于市场预期。路透调查中值为年增1.07%。分析师表示，预估今年全年CPI年增率将逾1%，主要是国际油价已稳定，但央行9月仍有望再降息，幅度为半码。

--表格：台湾7月底外汇存底为4,340.87亿美元，月增0.12%--央行

台湾央行公布，7月末外汇存底为4,340.87亿美元，较上月增0. 12%或5.35亿美元。央行表示，7月外汇存底小幅增加，主要是外汇存底投资运用收益被欧元 等货币贬值折计美元后减少的金额抵销所致。

--香港数据：7月底止外汇储备资产微增至3,629亿美元--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至今年7月底止官方外汇储备资产为3,629亿美元，较上月底增加22亿美元。

【固定收益】

--《分析》资金转松中国央行顺势净回笼，降准降息慎用定向工具仍主导

进入8月后随着资金面愈发宽松，中国央行公开市场本周顺势降低逆回购操作力度，并在连两周净投放后转为净回笼。而未来一段时间央行货币政策的关注点，依旧是将市场流动性维持在稳定略松水平，由此动态微调仍为主要着力点。

--新债招标：中国三个月贴现国债加权中标收益率2.0581%，获19亿追加认购

中国财政部公告，上午招标发行的三个月期贴现国债获得19亿元人民币追加认购，最终发行规模119亿元，发行价格为99.49元。

--中国债市动态：资金仍宽现券收益率小幅下行，隔夜英国降息稍提振情绪

中国银行间债市现券收益率及利率互换均走低，不过幅度并不算大。交易人士表示，继前几日连续横盘之后，隔夜英国央行释出宽松信号，对看多情绪稍有提振，同时资金面宽松不改亦提供支撑，机构买气较前期略升温，不过收益率下行幅度仍相对有限。

--中国货币市场：资金宽松不改供给充分，短期流动性预期乐观

中国银行间市场资金面宽松不改，市场供给充分，主要回购利率变动不大。交易员称，目前影响因素真空，资金供需两旺，预计近期流动性仍将维持充沛态势。

--中国票据市场：转贴利率跌势略缓，缺资产背景下大行收票需求仍在

中国票据转贴利率本周跌势略缓，一年电票成交多在2.70%附近。尽管票据利率已与资金成本明显倒挂，但实体经济不振信贷需求受抑制，在缺资产背景下，不少银行资金欠配严重，在源源不断的收票需求支撑下，转贴利率料仍低位徘徊。

--《台湾金融市场一周展望》英国降息为资金行情添柴火，留意美非农数据

英国央行降息并重启量化宽松(QE)，为资金行情增添柴火，外资净流入有望激励短线台湾股汇市联袂持续盘坚，台债则因多方追价意愿谨慎料陷入狭幅区间整理，后续且须留意今日稍晚出炉的美国非农就业数据表现。

【外汇】

--中国汇市：中间价调升但人民币即期小幅走贬，市场静待美国非农数据

人民币兑美元即期早盘较上日收盘价小幅走贬，中间价则小幅调升。交易员称，早盘时段结购汇相对均衡，盘初购汇偏多，可能受昨晚英国降息的影响。今晚美国非农数据公布前，市场相对平静。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一平，其中CFETS指数结束四连跌

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.02%至94.72；SDR篮子指数微升至95.72，BIS篮子指数则持平与95.36。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌，市场信心不足多数个股仍处调整状态

中国股市沪综指小幅收跌，结束连续三日小幅反弹。分析师指出，今日股指窄幅波动，万科A午后强势拉升，股价一度逼近涨停，并带动金融地产权重股整体上扬，对大盘指数有一定拉动，但多数个股仍处于调整状态，市场跷跷板特征明显。

--《技术分析》中国股市沪综指将震荡蓄势以选择方向性突破

中国股市沪综指本周整体维持横向窄幅震荡，量能明显萎缩。技术面显示，大盘下行至2,940点附近发挥支撑作用，但反弹接近3,000点则买气乏力，股指短线涨跌空间均有限，有待继续震荡蓄势以选择方向性突破。

--路透基点：银行对神州租车1.5亿美元贷款案总承贷超过3亿--TRLPC

汤森路透旗下基点引述消息人士称，超过八家银行加入香港上市的神州租车有限公司(CAR Inc.)的1.5亿美元、三年期联贷案，总承贷额超过3亿美元。本案的牵头行兼簿记行是瑞士信贷。

--香港新股：光大证券获得8名基石投资者参与其高至12亿美元香港IPO--IFR

汤森路透旗下IFR引述知情人士称，中国大型券商光大证券获得8名基石投资者参与其高至12亿美元的香港IPO（首次公开发售）。

--香港个股：汇丰控股首日在伦敦回购近200万股普通股，涉资逾千万英镑

欧洲最大银行汇丰控股称，首日在伦敦市场回购近200万股普通股，涉资逾1,000万英镑。

--港股业绩：山水水泥上半年净亏损7.23亿元人民币，冀下半年实现扭亏

正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团公布，上半年净亏损7.23亿元人民币，主要因产品销售价格下降所致，但亏损额同比则有所收窄。

--中港个股：中信银行称母公司中信股份近日增持1.49亿H股，将继续增持