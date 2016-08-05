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亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 08:48 BJT

《汇市简讯》澳元/美元攻破海外市场高位，上看0.7650

0028 GMT -

* 澳元/美元持续攀高，上探0.7650美元

* 澳元/日圆在东京盘初浮现买需，本周再现此种景象

* 自澳洲央行周二降息后，市场普遍持续出脱澳元空仓

* 鉴于今晚美国将发布非农就业报告，且中国下周一开始陆续公布众多数据，今日亚洲盘料交易淡静 　　* 澳元/新西兰元继续吸引投资兴致

(完)

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