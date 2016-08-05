澳洲经济指标总览--8月5日

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 9月8日 商品及服务收支(亿澳元) 6月 逆差31.95 逆差24.18 出口(较前月) -1% +1% 进口(较前月) +2% +2% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 9月1日 (较前月) 6月 +0.1% +0.2% 就业市场(经季节调整) 8月18日 就业人口(较前月变动,万人) 6月 +0.79 +1.92 全职就业人口(较前月变动,万人) +3.84 +0.25 失业率 5.8% 5.7% 就业参与率 64.9% 64.8% 消费者物价指数(CPI) 10月26日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.4% -0.2% (较上年同期) +1.0% +1.3% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.5% +0.2% (较上年同期) +1.7% +1.7% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.4% +0.1% (较上年同期) +1.3% +1.4% 国际贸易价格指数 10月27日 进口物价(较前季) 第二季 -1.0% -3.0% 出口物价(较前季) +1.4% -4.7% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 经常帐收支 第一季 赤字208 赤字226 9月6日 商品与服务贸易收支 逆差81.14 逆差109.38 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 9月7日 (较前季) 第一季 +1.1% +0.7% (较上年同期) +3.1% +2.9% (完)
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.