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货币新闻 | 2016年 8月 5日 星期五 09:01 BJT

国际油市：油价下跌，因空头回补引发的反弹逐渐消退

布兰特原油期货 报每桶44.16美元，下跌0.13美元，但较周二上涨逾6%。

交易商称，原油和成品油产量过多令油市继续承压，石油生产过剩已导致陆上储油罐不堪负荷，一些油轮也被租下来用于储存未出售的石油。

交易商还称，本周稍早的油价上涨主要受交易员空头回补推动。

“尽管油价在缺乏基本面数据的情况下反弹，但美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，7月26日止当周投资者大规模增加空仓头寸，这意味着油价存在空头回补反弹机会，”澳新银行周五表示。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/孙国玉；审校 王兴亚/徐文焰)

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