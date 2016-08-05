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亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 08:52 BJT

《香港报摘》--经济日报8月5日

**头版头条**

--英伦银行一次过连出四招救经济。另外，该行暗示年底前续减息至接近零。消息刺激英镑兑美元曾挫1.7%，英股则升1.6%。

**其他**

--面对市场对改善上市架构谘询有不少反对声音，证监会行政总裁欧达礼称，会继续聆听市场意见，不排除会有修改空间。

--香港市民手机上网有新网络商选择，香港宽频 开展流动通讯服务，首推108港元月费组合，有信心在1年内取得15万新客户，带动公司收入升8-9%。

--美高梅中国 第二季经调整现金经营溢利（EBITDA）10.34亿港元，按季升3.9%，好于市场预期；不过集团位于路氹的新赌场项目进一步延期，由明年第一季延至第二季开幕。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)

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