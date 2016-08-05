福能期货：中国期指资金现离场迹象

周四沪指全天震荡为主，涨0.13%报2,982.43点，成交量小幅减少。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.24%、-0.09%和0.64%，对应期指主力合约涨跌幅分别为0.39%、0.02%和0.95%。期现价差方面，由于三大期指主力合约涨幅均高于现货指数，期指贴水小幅收窄，IF1608、IH1608及IC1608的贴水幅度分别为24.09点、7.24点及73.43点。