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亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 08:55 BJT

福能期货：中国期指资金现离场迹象

以下内容节选自8月5日的《期货日报》：

周四沪指全天震荡为主，涨0.13%报2,982.43点，成交量小幅减少。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.24%、-0.09%和0.64%，对应期指主力合约涨跌幅分别为0.39%、0.02%和0.95%。期现价差方面，由于三大期指主力合约涨幅均高于现货指数，期指贴水小幅收窄，IF1608、IH1608及IC1608的贴水幅度分别为24.09点、7.24点及73.43点。

　　综合分析，市场风险偏好边际下行，资金离场意愿上升。因此，如果没有重大利好政策提振，预计行情震荡为主。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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