版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 08:57 BJT

《香港报摘》--信报8月5日

**头版头条**

--英伦银行连环出招刺激经济，除了一如预期减息0.25厘外，更推出多项措施抵御脱欧对英国经济的冲击。

**其他**

--中国内地最大比特币（Bitcoin）交易商OKCoin登陆香港开设办公室，主打称为OKLink的国际滙款服务，惟目标并非个人客户，而是滙款商等金融机构及商户；跨境滙款过程会使用比特币或其他区块链（Blockchain）货币进行。

--星展银行（中国） 首席执行官葛甘牛表示，该行未来会重点向中国中西部发展，今年新开了西安分行，亦与重庆政府合作，协助当地企业直接在海外发债。

--时代地产 中期纯利按年增长20.6%，公司主席兼行政总裁岑钊雄表示，对下半年销售持乐观态度，未打算上调销售目标，不过有信心可以超额完成。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐