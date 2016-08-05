版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 08:56 BJT

宝城期货：利好频出黄金涨势未尽

以下内容节选自8月5日的《期货日报》：

伴随美元疲态显现，黄金7月底以来持续走强。虽然本周非农数据仍留有悬念，但笔者认为，美元未来边际利多消退，而黄金涨势未尽。

　　美国经济数据不佳、加息预期疲弱挫伤美元。美国大选不确定性将持续发酵，也将利空美元，提振黄金。目前黄金处于季节性旺季，ETF持仓也重抬升势。总体，笔者认为黄金涨势未尽，仍有上行空间。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐