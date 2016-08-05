中国经济：截止7月底煤钢去产能进度不理想，要坚决防止产能边减边增--报载

路透北京8月5日 - 人民日报周五报导称，截至7月底，钢铁、煤炭行业去产能分别完成全年任务的47％、38%，总体进度不理想，地区之间进展也不平衡，各地要严格控制新增产能，要坚决防止产能边减边增。

根据去产能安排，今年压减粗钢产能4,500万吨左右，退出煤炭产能2.5亿吨以上。报导援引钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议指出，少数地区对去产能工作的重要性、紧迫性认识不足，担心去产能会影响经济发展，部际联席会议将从8月中旬起赴各地开展去产能工作的全面督查。

“有的地区和企业因为钢铁煤炭价格回升，去产能的决心出现了动摇，这些情况必须引起高度重视。”会议提出，各地要严肃认真兑现做出的承诺，按照责任书签订的内容，不折不扣抓好落实。

新华社报导援引国家发改委主任徐绍史在会上的话称，产能严重过剩的基本面并没有改变。今年上半年钢铁消费下降２.７％，煤炭消费下降５.１％，并不具备价格持续回升的基础。 会议并要求，要严格控制新增产能，不得以任何名义任何方式再备案新增产能的钢铁项目，所有备案钢铁项目必须落实产能置换指标；三年内停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目。

在具体操作上，会议要求做好职工安置、债务处置和奖补资金使用。政府要做好“托底”工作，加大公益性岗位开发力度，加强对就业困难人员和零就业家庭人员的援助力度，提供兜底帮扶；债务处置要坚持市场化、法治化方向，综合运用债务重组、破产重组、破产清算等手段，妥善处理企业债务和银行不良资产，防范化解金融风险。

会议还称，要加快将中央奖补资金拨付到企业，加大资金配合支持，充分发挥奖补资金的支持和激励作用。加强对资金使用监管，避免虚报冒领情况，切实保障资金安全和使用效率。