《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月5日

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
8月5日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.75 6港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低2.95点，或0.02%，报18,352.05点。因投资者在周五发布美 国就业报告前保持观望。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交量 ADR折合每股 较港股溢价 价 普通股 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 118.400 1.33 13117 9.183 0.69 中国铝业 8.840 0.00 7945 2.743 -0.63 中国移动 61.640 -0.45 130140 95.616 0.60 中国人寿 11.200 0.00 61034 17.373 0.19 中石油 67.960 0.16 8485 5.271 0.78 中石化 71.740 -0.01 26596 5.564 0.80 汇丰控股 <HSBC.K 34.250 1.63 3225466 53.129 0.24 中电信 50.390 0.86 3686 3.908 1.51 中国联通 10.420 -0.57 29693 8.082 0.02 兖州煤业 6.270 0.64 1800 4.863 1.31 华能国际 23.760 -2.10 11069 4.607 0.15 南方航空 32.750 0.80 166 5.080 0.40 东方航空 27.320 -0.40 937 4.238 -0.52 中芯国际 4.140 0.24 4567 0.642 -1.20 （完）
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.