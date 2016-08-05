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亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 08:58 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月5日

8月5日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.75
6港元 )
    
    美股道琼工业指数 周四收低2.95点，或0.02%，报18,352.05点。因投资者在周五发布美
国就业报告前保持观望。 
        
 公司名称               ADR代码     收盘    涨跌幅  成交量    ADR折合每股   较港股溢价
                                  价                          普通股        
                                  （美元   （%）              (港元)        (%)
                                  ）                                        
 中海油                           118.400  1.33     13117     9.183         0.69
 中国铝业                         8.840    0.00     7945      2.743         -0.63
 中国移动                         61.640   -0.45    130140    95.616        0.60
 中国人寿                         11.200   0.00     61034     17.373        0.19
 中石油                           67.960   0.16     8485      5.271         0.78
 中石化                           71.740   -0.01    26596     5.564         0.80
 汇丰控股               <HSBC.K   34.250   1.63     3225466   53.129        0.24
 中电信                           50.390   0.86     3686      3.908         1.51
 中国联通                         10.420   -0.57    29693     8.082         0.02
 兖州煤业                         6.270    0.64     1800      4.863         1.31
 华能国际                         23.760   -2.10    11069     4.607         0.15
 南方航空                         32.750   0.80     166       5.080         0.40
 东方航空                         27.320   -0.40    937       4.238         -0.52
 中芯国际                         4.140    0.24     4567      0.642         -1.20
 
    （完）

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