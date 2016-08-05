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亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 09:05 BJT

中原期货：郑糖考验6000点支撑，郑棉逢低做多

以下内容节选自8月5日的《期货日报》：

白糖主力合约1701进入7月下旬开始振荡，围绕6250点振荡13个交易日后，选择向下突破。近期已经形成高低点依次降低的振荡下行格局。周四期价再度放量跌破前5根K线低点，继续向下考验6000点概率较大。建议适度反弹做空，在10日均线止损。

　　郑棉1701合约自7月18日以来振荡下行，消化了前期的上行格局多头累积的获利头寸。从技术指标看，20天均线始终未能有效跌破，下跌量能不足。图表上，长期上行趋势线对期价支撑作用有效。建议可以依托14300点轻仓试多，突破15000点加仓。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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