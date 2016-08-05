《香港重要政经日程》--8月5日-8月19日

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
================== 今日重要政经消息=================
8月5日（周五）
公布6月底止外汇储备资产。
东方海外 公布中期业绩。
中国心连心化肥 公布中期业绩。
华润水泥控股 公布中期业绩。
亿胜生物科技 公布中期业绩。
山水水泥 公布中期业绩。
16:30 大新银行 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
8月8日（周一）
龙光地产 公布中期业绩。
中国核能科技 公布中期业绩。
亚洲水泥（中国） 公布中期业绩。
中国利郎 公布中期业绩。
中国核能科技 公布中期业绩。
大成食品 公布中期业绩。
金界控股 公布中期业绩。
澳博控股 公布中期业绩。
11:00 北京建设 股东特别大会。
8月9日（周二）
冠君产业信托 公布中期业绩。
白马户外媒体 公布中期业绩。
港铁公司 公布中期业绩。
台泥国际集团 公布中期业绩。
利邦 公布中期业绩。
统一企业中国 公布中期业绩。
精熙国际 公布中期业绩。
万科置业海外 公布中期业绩。
盈德气体 公布中期业绩。
龙源电力 公布中期业绩。
15:00 星美文化 股东特别大会。
8月10日（周三）
先进半导体 公布中期业绩。
大酒店 公布中期业绩。
香港交易所 公布中期业绩。
宝龙地产 公布中期业绩。
睿富房地产基金 公布中期业绩。
中芯国际 公布季度业绩。
鼎丰集团控股 公布中期业绩。
九龙仓 公布中期业绩。
香港电讯 公布中期业绩。
李宁 公布中期业绩。
8月11日（周四）
中国移动 公布中期业绩。
长实地产 公布中期业绩。
长和 公布中期业绩。
利亚零售 公布中期业绩。
研祥智能 公布中期业绩。
远东环球 公布中期业绩。
佐丹奴国际 公布中期业绩。
京城机电股份 公布中期业绩。
电讯盈科 公布中期业绩。
8月12日（周五）
公布第二季本地生产总值（GDP）。
公布6月底止外汇基金境外资产。
华能新能源 公布中期业绩。
TCL通讯 公布中期业绩。
TCL多媒体 公布中期业绩。
09:00 神州租车 股东特别大会。
8月15日（周一）
光大国际 公布中期业绩。
中国建筑国际 公布中期业绩。
朗廷 公布中期业绩。
利福国际 公布中期业绩。
10:00 万达商业 在中国举行股东特别大会。
14:00 中国平安 在中国举行股东特别大会。
8月16日（周二）
五矿资源 公布中期业绩。
10:00 融创中国 在中国举行股东特别大会。
11:30 中国燃气 股东周年及特别大会。
8月17日（周三）
腾讯控股 公布中期业绩。
中国平安 公布中期业绩。
鹰君 公布中期业绩。
香港中旅 公布中期业绩。
创科实业 公布中期业绩。
8月18日（周四）
公布5-7月失业率。
吉利汽车 公布中期业绩。
远洋集团 公布中期业绩。
10:00 莱蒙国际 股东特别大会。
13:00 澳门励骏 在澳门举行股东特别大会。
8月19日（周五）
万科 公布中期业绩。
中车时代电气 公布中期业绩。
哈尔滨电气 公布中期业绩。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.