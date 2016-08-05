宝城期货：沪胶空头占优，可维持短期做空思路

以下内容节选自8月5日的《期货日报》：

7月初，沪胶1701合约价格在上升至14,000元/吨一线整数关口后，遭遇空头强势打压，转入波段震荡回落的节奏中，每次回落后的反弹高点均低于上一轮的高点，经第三次高点确认后，逐渐形成一条压力线。

从均线系统看，短期5日和10日均线呈现空头排列，虽然在60日均线支撑下，昨日期价下跌幅度受限，但面对上方20日和40日均线压力，整体沪胶弱势格局却并未能改善。

MACD技术指标显示，绿柱实体依然存在，而DIFF和DEA指标也呈现空头排列，并转向负值区域。由此表明，空头力量仍占据主导地位。

操作上，投资者可维持短期空头思路。(完)

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