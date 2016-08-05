期货日报：大连焦煤期货后期维持涨势概率较大，因需求较为乐观

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
以下内容节选自8月5日的《期货日报》：
近期，焦煤1609合约持续小幅上涨，一度逼近800元/吨整数关口。煤炭企业限产依然是炼焦煤价格上涨的主要原因，随着唐山限产结束，炼焦煤需求也有望改善，考虑到焦煤期货涨幅滞后于焦炭期货，我们认为焦煤期货后期维持涨势的概率更大。
4月以来，国内煤炭企业按照276个工作日组织生产，原煤产量同比大幅下降。统计局数据显示，6月原煤产量27,754万吨，同比下降16.6%。6月山西原煤产量6,511.3万吨，同比下降29.4%。由于上半年焦炭产量同比下降4.4%，因此今年炼焦煤价格上涨并不是因为需求增加，而是炼焦煤产量大幅下降。今年煤炭企业严格执行276个工作日制度，相当于控制了6亿多吨的产能，若后期这一制度继续严格执行，则炼焦煤价格有望继续上涨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.