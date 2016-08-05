期货日报：大连焦煤期货后期维持涨势概率较大，因需求较为乐观

以下内容节选自8月5日的《期货日报》：

近期，焦煤1609合约持续小幅上涨，一度逼近800元/吨整数关口。煤炭企业限产依然是炼焦煤价格上涨的主要原因，随着唐山限产结束，炼焦煤需求也有望改善，考虑到焦煤期货涨幅滞后于焦炭期货，我们认为焦煤期货后期维持涨势的概率更大。

4月以来，国内煤炭企业按照276个工作日组织生产，原煤产量同比大幅下降。统计局数据显示，6月原煤产量27,754万吨，同比下降16.6%。6月山西原煤产量6,511.3万吨，同比下降29.4%。由于上半年焦炭产量同比下降4.4%，因此今年炼焦煤价格上涨并不是因为需求增加，而是炼焦煤产量大幅下降。今年煤炭企业严格执行276个工作日制度，相当于控制了6亿多吨的产能，若后期这一制度继续严格执行，则炼焦煤价格有望继续上涨。(完)

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