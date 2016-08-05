台湾债市：10年债殖利率早盘随美债微跌，因英国央行降息及重启购债计画

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
路透台北8月5日 - 台湾10年公债105/4期 殖利率周五早盘随美债微跌。交易员称，英国央行上日降息一码并重启购债计画，以缓解公投脱欧对经济造成的冲击，带动美国指标公债殖利率全线走低，早盘台债主流券殖利率也跟进区间偏跌。
他们表示，目前台债多方追价意愿有限，主要观望稍晚公布的美国非农就业数据，以及10年新券将于月中展开发行前交易，市场担心换券压力将逐步增温，料今日105/4殖利率续在0.68%附近狭幅整理。
〞我觉得英国央行降息只是一日行情。〞一位大型证券台债交易员说。
另位大型民营银行交易员指出，尽管今日央行引导隔拆利率微开高至0.180%，但仍在既有区间内上下波动，央行并未藉此释放出新的货币政策讯息，对台债的影响已不具指标意义。
台湾银行间隔夜拆款利率PIBC周五开在0.180%，上交易日开在0.178%，加权平均利率也收在0.178%。
美国公债收益率周四大跌，一些中短期公债收益率触及逾三周最低，此前英国央行自2009年来首次降息，并将购买公债。指标10年期公债 收益率盘中跌至三日最低的1.484%，终场收报1.5020%，上日收在1.5420%。
本地时间10:24，105/4殖利率走跌0.20基点至0.6800%，成交20.5亿台币；五年公债105/8 殖利率跌0.65基点至0.5045%，成交19亿台币；台股加权指数 则上涨0.83%。
交易员预估，今日105/4、105/8殖利率主要交投区间料分别在0.67-0.69%、0.49-0.51%。
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--台湾数据：7月CPI年增率1.23%，稍高于市场预期 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.