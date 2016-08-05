台湾债市：10年债殖利率早盘随美债微跌，因英国央行降息及重启购债计画

路透台北8月5日 - 台湾10年公债105/4期 殖利率周五早盘随美债微跌。交易员称，英国央行上日降息一码并重启购债计画，以缓解公投脱欧对经济造成的冲击，带动美国指标公债殖利率全线走低，早盘台债主流券殖利率也跟进区间偏跌。

他们表示，目前台债多方追价意愿有限，主要观望稍晚公布的美国非农就业数据，以及10年新券将于月中展开发行前交易，市场担心换券压力将逐步增温，料今日105/4殖利率续在0.68%附近狭幅整理。

〞我觉得英国央行降息只是一日行情。〞一位大型证券台债交易员说。

另位大型民营银行交易员指出，尽管今日央行引导隔拆利率微开高至0.180%，但仍在既有区间内上下波动，央行并未藉此释放出新的货币政策讯息，对台债的影响已不具指标意义。

台湾银行间隔夜拆款利率PIBC周五开在0.180%，上交易日开在0.178%，加权平均利率也收在0.178%。

美国公债收益率周四大跌，一些中短期公债收益率触及逾三周最低，此前英国央行自2009年来首次降息，并将购买公债。指标10年期公债 收益率盘中跌至三日最低的1.484%，终场收报1.5020%，上日收在1.5420%。

本地时间10:24，105/4殖利率走跌0.20基点至0.6800%，成交20.5亿台币；五年公债105/8 殖利率跌0.65基点至0.5045%，成交19亿台币；台股加权指数 则上涨0.83%。

交易员预估，今日105/4、105/8殖利率主要交投区间料分别在0.67-0.69%、0.49-0.51%。

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