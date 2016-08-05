《香港报摘》--其他报纸重要消息8月5日

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
**明报**
--证监会非执行董事黄天佑昨天接受本报记者访问时说，即使按现行的架构，证监在双重存档下，对上市审批早已操“生杀大权”，因此改善上市架构谘询文件不存在夺权问题。
--宏利金融 今年第二季业绩表现虽略逊上季，但股东净收入仍录得7.04亿加元，按年升17.3%。
**星岛日报**
--中国信达 旗下南洋商业银行为求突围而出，高调宣布以香港银行同业拆息（HIBOR）为基准的按揭息率加1.5厘的贷款计划门槛降至100万港元，为全行最低入场门槛。
--地政总署资料显示，7月待批楼花增至1.47万伙，创2013年5月后的逾3年新高。
**苹果日报**
--汇丰控股 财务董事麦荣恩昨日在本港与港英两地分析员举行会议，消息指，他会上提及节省成本举措，将成为常态的操作，当2017年底3年策略目标结束后，2018及2019年度会继续执行，但没有透露是否会设下具体节省金额指标。
--TOM集团 截至6月底中期收入按年减少19.8%至5.14亿港元，亏损扩大至1.29亿港元。
**东方日报**
--富誉控股 公布股东会投票结果，超过九成股东反对所有执行董事连任，更否决委任核数师，不过公司股价却抽升35.89%。
--联交所权益披露显示，周大福 遭以主席郑家纯名义于7月29日场内减持69.06万股股份，每股平均作价为6.077-6.16港元，减持后将不再持有股份。据悉是次减持乃归属郑家纯妻子叶美卿的持股，周大福发言人回应指不予置评。
**文汇报**
--永明金融宣布将收购富卫香港的强积金及职业退休计划业务，包括退休金信托公司。（完）
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(整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.