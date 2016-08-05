《香港报摘》--其他报纸重要消息8月5日

**明报**

--证监会非执行董事黄天佑昨天接受本报记者访问时说，即使按现行的架构，证监在双重存档下，对上市审批早已操“生杀大权”，因此改善上市架构谘询文件不存在夺权问题。

--宏利金融 今年第二季业绩表现虽略逊上季，但股东净收入仍录得7.04亿加元，按年升17.3%。

**星岛日报**

--中国信达 旗下南洋商业银行为求突围而出，高调宣布以香港银行同业拆息（HIBOR）为基准的按揭息率加1.5厘的贷款计划门槛降至100万港元，为全行最低入场门槛。

--地政总署资料显示，7月待批楼花增至1.47万伙，创2013年5月后的逾3年新高。

**苹果日报**

--汇丰控股 财务董事麦荣恩昨日在本港与港英两地分析员举行会议，消息指，他会上提及节省成本举措，将成为常态的操作，当2017年底3年策略目标结束后，2018及2019年度会继续执行，但没有透露是否会设下具体节省金额指标。

--TOM集团 截至6月底中期收入按年减少19.8%至5.14亿港元，亏损扩大至1.29亿港元。

**东方日报**

--富誉控股 公布股东会投票结果，超过九成股东反对所有执行董事连任，更否决委任核数师，不过公司股价却抽升35.89%。

--联交所权益披露显示，周大福 遭以主席郑家纯名义于7月29日场内减持69.06万股股份，每股平均作价为6.077-6.16港元，减持后将不再持有股份。据悉是次减持乃归属郑家纯妻子叶美卿的持股，周大福发言人回应指不予置评。

**文汇报**

--永明金融宣布将收购富卫香港的强积金及职业退休计划业务，包括退休金信托公司。（完）

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