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亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 09:31 BJT

重发-中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一平，其中CFETS指数结束四连跌

(重发以修改标题措辞)
    路透上海8月5日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周五较上日微升0.02%至94.72；SDR篮子指数微升至95.72，BIS篮子指数则持平与95.
36。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.16%，SDR篮子指数跌3.16%，BIS指数跌6.24%
。
 CFETS篮子货币           今日中间   CFETS篮子货币较上日升贬
                         价         点数
 人民币                     6.6406                        38
 欧元                       7.3921                        83
 日圆                         6.56                        -7
 港元                       0.8562                       1.7
 英镑                       8.7147                      1391
 澳元                       5.0716                      -255
 新西兰元                   4.7659                      -100
 新加坡元                   4.9501                         4
 瑞郎                       6.8187                       107
 加元                       5.0982                       -34
 林吉特                     0.6061                     -18.4
 卢布                       9.9436                      -448
 泰铢                        5.252                      -149
 
       为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日
起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按
月发布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.36，较上日微跌0.13%；RXY全球在岸人民币指数 报95.25，较上日微
跌0.09%；RXY参考离岸人民币指数 报95.46，较上日微跌0.11%；RXY参考在岸人民
币指数 报95.35，较上日微跌0.07%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校)

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