重发-中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一平，其中CFETS指数结束四连跌

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
(重发以修改标题措辞) 路透上海8月5日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微升0.02%至94.72；SDR篮子指数微升至95.72，BIS篮子指数则持平与95. 36。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.16%，SDR篮子指数跌3.16%，BIS指数跌6.24% 。 CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子货币较上日升贬 价 点数 人民币 6.6406 38 欧元 7.3921 83 日圆 6.56 -7 港元 0.8562 1.7 英镑 8.7147 1391 澳元 5.0716 -255 新西兰元 4.7659 -100 新加坡元 4.9501 4 瑞郎 6.8187 107 加元 5.0982 -34 林吉特 0.6061 -18.4 卢布 9.9436 -448 泰铢 5.252 -149 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日 起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按 月发布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.36，较上日微跌0.13%；RXY全球在岸人民币指数 报95.25，较上日微 跌0.09%；RXY参考离岸人民币指数 报95.46，较上日微跌0.11%；RXY参考在岸人民 币指数 报95.35，较上日微跌0.07%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校)
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.