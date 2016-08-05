重发-中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一平，其中CFETS指数结束四连跌

(重发以修改标题措辞) 路透上海8月5日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微升0.02%至94.72；SDR篮子指数微升至95.72，BIS篮子指数则持平与95. 36。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.16%，SDR篮子指数跌3.16%，BIS指数跌6.24% 。 CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子货币较上日升贬 价 点数 人民币 6.6406 38 欧元 7.3921 83 日圆 6.56 -7 港元 0.8562 1.7 英镑 8.7147 1391 澳元 5.0716 -255 新西兰元 4.7659 -100 新加坡元 4.9501 4 瑞郎 6.8187 107 加元 5.0982 -34 林吉特 0.6061 -18.4 卢布 9.9436 -448 泰铢 5.252 -149 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日 起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按 月发布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.36，较上日微跌0.13%；RXY全球在岸人民币指数 报95.25，较上日微 跌0.09%；RXY参考离岸人民币指数 报95.46，较上日微跌0.11%；RXY参考在岸人民 币指数 报95.35，较上日微跌0.07%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校)