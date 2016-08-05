港报财经评论：英水汹涌澎湃，滞胀封印解开--信报8月5日

英水汹涌澎湃 滞胀封印解开/ 习广思

英伦银行重鎚出击，既减息，重启量宽买600亿英镑国债，借千亿英镑予银行，加埋买百亿英镑企业债，实行倾囊而出，仲话明在年底前再减息。做了咁多， 但两年后经济会有低增长，通胀就会超标，即系滞胀。虽然消息公布后欧美股市上扬，但前景唔系几好，留意吓今晚美国的7月份就业数据会否吓大家一跳。

今次英伦银行出晒奶力大洒金钱，惟能否刺激经济效果成疑。英伦银行对至2018年的经济预测，摆到明系滞胀，经济增长今年下半年近零，明年0.8%，2018年1.8%，失业率往后两年分别为5.4%及5.8%，预测通胀率到2018/19会达2.4%。咁嘅前景，点投资呀？

生意人在低增长的环境下生意缩，成本也缩，都仲有得捱吓，但在滞胀环境下，生意缩，成本却涨，资金再便宜，都唔好搞咁多；加上，最后英国与欧盟倾到一个怎样的方案都唔知，这环境肯借钱重鎚投资，都要好够胆先至得。借啲平钱作短线炒作或在世界其他各地觅机会，咁就不乏人。

英国两年期短债于央行消息公布后，一度跌至0.067厘，但两粒钟后反弹超过一半，报0.142厘，较长年的国债虽然没有反弹咁多，但亦自低位回升，债券投资最怕是通胀，若英国的滞胀最后演变成全球现象，资金真系唔知泊去边好。

自脱欧公投后，英国经济面对的最大问题就是睇唔通，无人知两年后与欧盟的关系会变成点，虽然大家都希望倾到一个各方满意的方案，但过程中争拗难免，作为企业，要投资都等形势较明朗才扑槌。所以，投资会最先遭殃，商业物业市道即时受影响。

7月Markit英国采购经理指数几个组成部分，不论是服务业、建筑或制造业的指数均急跌，其中以建筑业的跌幅最惊人。7月GfK消费者信心指数跌至-12水平，这些都是领先指标，可以预期实体经济急速放缓会在未来几个月浮现，这也是英伦银行昨晚放水的原因。

不过，货币政策只能止吓咳，今次脱欧是政治事件，当日投票脱欧者应承担苦果，今次央行大举出手，无疑要储蓄者继续捱零息，要有银之士为脱欧埋单，世界之不公莫过于此，做财富管理的金融机构包括保险公司和银行会愈来愈难捞。

今时今日，央行以挽救经济、减少失业为由，担起财富分配的角色，扭曲了经济运行，权力甚大，却不受监督，迟早出大问题。英伦银行行长卡尼在记者会上明言要银行就范，把央行的减息落实到借贷层面，否则会有惩罚，无疑是用把枪指住银行要放水，自由经济搞到如斯，不禁令人摇头叹息。

英镑昨晚兑美元跌了约1%，报1.314，未破公投后的低位1.279，后市再跌的空间暂不会很大。据芝加哥期货交易所的每周数据，在英伦银行昨天议息前，非商业盘（主要为对冲基金）已紥行马沽空英镑，净短仓数目未见过咁多。然而，从可见，过往市场的注码这么一面倒，英镑后市升多过跌，所以无论卡尼点放水，暂时跌穿1.3水平不易，反而有机会出现一波反弹。

英国减息过后，今天轮到美国的就业数据出场， 市场估紧有18万个。现时美国经济只得单引擎飞行，全靠个人消费，所以今年以来每次就业数据与市场预测出现巨大差距时，都会引起环球金融市场大上大落。

过往的周期，当新增职位连续几个月转差，便是衰退来临的前奏，但迄今为止，每月的就业数据仍不错。（完）

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