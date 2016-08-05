港报财经评论：滙丰回购底牌：看不到机遇--经济日报8月5日

滙丰回购底牌：看不到机遇/ 林瑞芬

港股经过周三的急回，昨日在滙丰 上升下，跌势稍为回顺。恒指 收报21,832，升0.43%；国指 收报9,004，升0.29%。大市成交额535.65亿港元。

反弹成交缩，对短期大市整固看法无大补充。英国央行减息符合预期。

内地发改委周三上午在官网曾发文，就更好发挥投资对经济增长的作用提出建议，内容提及要「择机进一步实施降息、降准政策」，一度令市场憧憬中央有新一轮刺激经济政策，人民银行或在近期减息降准；惟午后发改委急急删除了上述字句，显示内地高管短期之态度，不容市场对量宽有一丝大憧憬，打乱供给侧改革步伐，此举或已暗示短期内实施减息降准等措施的机会甚微。恒指短期阻力22,200至22,300，回吐忌失21,400至21,500。国指9,300明显阻力区，支持8,500至8,650左右。

滙丰周三中期业绩报告，为股价带来的影响可谓峰回路转。该行列帐基准除税前利润为97.14亿美元，按年跌28.7%；经调整除税前利润为107.95亿美元，按年减少14.0%；而平均普通股股东权益回报（年率）则由10.6%降至7.4%。滙丰香港上半年税前利润都按年下跌40%，至20.81亿美元。业绩上，确找不出亮点。且高管指，监于现时经济和地缘政治环境不明朗，加上低息环境预料会持续较长时间，会取消有关实现10%以上股东权益回报率（ROE）的时限。此外，滙丰在中期业绩中不再提到渐进增长的派息政策，改为稳定派息。行政总裁欧智华在电话会议上表示，在可见的未来集团会维持全年派息在51美仙。

董事会决定于下半年内实行股份回购计划，向股东返还25亿美元，约为出售巴西业务所释出资本的一半，或展示出其强劲的资本水平。不过，结合该行取消ROE目标增长时限，以及回购股份启示，该行无疑是已揭底牌，预见未来一段时间金融业务的增长机遇有限，不然，就会保留更多资本拓展。消耗资本，即时虽然取悦到股东，股价即有反应，股价由周二的低位49.75港元升至昨日收市价53港元，但失去长期盈利增长动力，长期股价可能也换来不大上也不大落的上落形势，重拾一浪高于一浪的长期升浪，看来短中期实现艰难。

大型企业作出回购股份行动，不为奇事。从2008年金融危机以来，标普500回购指数同比增速和标普500指数 同比增速极度正相关启示，虽然经济及企业盈利复苏较以往缓慢下，却能推动美股指数屡创新高。滙丰现在才仿效，都有点迟。惟世事难料，未来还不知低息期至何时，环球经济增长速度低似乎成新常态底下，或有股东认同实业已不大有为，只好接受折衷之法，回购谷高或维稳每股盈利。古语有云：「烂船都有三斤钉」，以滙丰百年基业底下，总有家当可以慢慢卖，美银美林更估计，滙丰未来有可能出售的是交通银行 ，以提升资本回报逾150亿美元（料相当于市值12%）。技术而言，滙丰昨收报53港元，升2.7%，如确收52.5港元楼上，有效突破，双底形态确认，量度升幅至约58港元。

又一只港股重组业务，打道回A股市场，在港上市的吸引力愈见消减，港交所 认真要谂下计！

中国软件国际 出售上海华腾及中软国际科技服务予博通股份 ，初步代价63.31亿元人民币。博通将以每股39.07元人民币向中国软件发行代价股份以支付，即涉及1.62亿股，占其扩大后股本约72.18%。即是话，中国软件将获得博通这一个A股上市平台。

中资概念股被海外投资者长期质疑会计帐有水份，造虚看淡，在港股的估值不乏股价长期低迷，与大股东心水价有偏差，内地闹资产荒，估值定价相对高，海外中概股谋回流A股已成小潮流。如永达汽车 分拆上海永达汽车集团于深交所独立上市，已取得联交所确认。近月内亦相继有万达商业 、TCL通讯 、奥普集团 、匹克体育 ，提出私有化港股，预期再将资产打包A股上市的打算。当然，海外中概股确是不乏回流之意，内地今年以来，监管金融愈来愈严，在A股找壳更为不容易，故只能成小潮流。不过，港交所不得不未雨绸缪，中期如A股IPO定价也取胜于港股的话，竞争力低，将对该股前景大打折扣。（完）

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