港报社评：问题出在“港独”，提名争议只是末节--明报8月5日

立法会选举提名，选举主任的权限是否可就参选人的「港独」立场而决定其提名有效，从法律界人士引经据典表达不同意见，说明存在争议。不过，若认为此事纯属法律问题，那是偏差失焦，因为事态根本就是政治问题。有人推动「港独」，要把选举成为宣传「港独」的舞台，当局才采取行动，制止「港独」借选举操作而发展。选举提名的法律规定和程序，事关法治精神，这固然重要，但是「港独」危及香港和市民福祉同样重要、或许更重要，因为设若「港独」摧毁了繁荣稳定，「一国两制」不保，则侈言精神满足，那还有什么意义？

选举主任的权限虽然有争议，但是选举主任获授予权力，决定提名是否有效的做法，并非始于今次选举，而是回归以来已有之。19年以来的各次选举，提名从未发生问题，皆因并无敏感事宜需要处理。今次有人以「港独」为政纲或支持「港独」的主张参选，在当局不容许立法会选举宣扬「港独」的前提下，选举主任以「一国两制」原则和《基本法》规定为准则，加以甄别，乃随事态发展而转变，所以选举主任的角色作用不同了，被「裁定」提名无效的参选人是否接受是另一回事。既然有人将提出选举呈请，且待法庭审理裁决。

可以预见他日法庭的判决，并不能解决问题。因为法庭仅就选举主任的权限、是否符合程序公义等作出裁决，都是一些技术事宜，而被裁定提名无效的人涉及「港独」，是政治问题，事态本质并非法庭可以处理和解决。设若提出选举呈请的人胜诉，需要重新选举，他们既然已经胜诉，当然会参选，也没有改变「港独」立场之理；若当局仍然不容许有人利用选举宣扬「港独」，而现有行政框架和法例无法阻截，则当局可以怎么办？ 有理由相信，到时候反「港独」斗争将会更加尖锐。

「港独」抵触「一国两制」原则与《基本法》的规定，毋须赘言。本来按《基本法》第23条规定，本港自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府及窃取国家机密等行为，但是2003年立法失败，13年以来此事毫无进展，使本港在涉及国家安全的法例形同真空。这几年，社会上出现不同程度的与中国分离的「论述」，逐步发展为「港独」甚至「革命」，有人组党以「港独」为政纲，摆明要推动香港「独立建国」，这些要把香港从中国分离出去的言行，当局并无法律依据以取缔和禁止，只能徒呼荷荷。

在没有人「搞港独」、「闹革命」之时，禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱等行为的法律并无迫切性，但是在有人把「独立建国和革命」提上议程之后，事态就不一样了，本港需要有足够法律工具对付。以本港目前政治生态，即使是医委会改革草案，在立法会也会被拖死，以特区政府的能量，很难想像现在推动第23条立法的景况；政府13年来就此按兵不动，理由很简单，就是做不到。不过，社会上或明或暗的分离操作，已经清晰可见是需要法律工具处理，而特区政府无能为力，这就为何有人认为北京会使出「释法」一招，从根本上彻底解决问题的推论。

北京怎样思量，是否有些什么部署，无从猜度，但可以确定是北京不会容许「港独」发展壮大，「排拒港独条款」不可能与北京无关。今次提名的后遗影响，例如搅动选情而变相为激进派助选、影响建制派选情、使年轻一代更抗拒北京等，当局想必有所预估，仍然强而为之，反映当局在缺乏法律工具下的无奈。以此观之，设若未能阻截「港独」在选举中迸发而出，有理由相信当局不会听之任之，很大可能会以更强力手段对付。设若最终迫使北京以「释法」解决「港独」问题，不会仅限于选举提名程序，或许《基本法》规定的港人基本权利也会受到影响，届时「一国两制」将变成什么模样，无法想像。「港独」是祸胎，根本玩不起，也不应该玩，一些人为私利而行险侥幸，这是与全港市民为敌，应该受到指摘和唾弃。

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