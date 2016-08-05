港报社评：中梵建交“一教两制”，人间对话远胜对抗--信报8月5日

中梵建交看来指日可待，天主教香港教区主教汤汉枢机在《公教报》撰文表示，教廷与北京之间的协议是「人间对话的典范」，间接承认传媒报道的建交前期协议确实存在。根据上月的路透社消息，中梵关系有突破，双方拟定任命主教的核心问题，教宗方济各可能会赦免八名由中国「非法」任命主教的罪名，向北京示好。

汤汉在文章中亦指出，教廷在选立中国教会的主教时，只要没有违背法典，有权决定用何种方式任命，不应受到非议，暗示梵蒂冈可能会为中国教会度身订造有中国特色的任命方式，「宗座有权利专门针对中国教会的情况而制定特别的法规，这并没有违反教会信仰原则，也没有破坏教会共融合一。」

怎样才是中国特色的主教任命方式？按照《文汇报》早前的报道，中梵之间谈判了近四年的主教任命协议已基本达成，预料梵蒂冈在今年底或明年初回应。目前双方在主教任命权的默契是由各教区选出一名主教，报上中国天主教主教团，再报国家宗教局备案，最后通过外交渠道通报梵方，两方无异议才举行祝圣。事实上，过去三年以来，中梵双方皆没有擅自祝圣主教，可视作关系正常化的表征。

中梵之间几十年来的分歧，主教任命权是其中一个焦点，假如双方达成共识，中国特色的主教任命方式得以落实，未尝不可以视之为「一教两制」，与香港的「一国两制」互相辉映。然而，除了主教任命权之外，中梵建交的最主要障碍还在于涉及两岸关系的台海问题，因为在「一个中国」的原则下，中梵建交意味着梵蒂冈必须与台湾断交。

过去八年国民党马英九担任台湾总统期间，两岸采取「外交休兵」政策，北京没有向台北政府硕果仅存的二十二个邦交国撬墙脚。马英九曾经向外国媒体透露，他相信有台湾邦交国提出与大陆建交的请求，但北京婉拒了。在二十二个邦交国之中，梵蒂冈无疑是最重要的一个，这个面积不足半平方公里的「蕞尔小国」，却是影响全球十二亿天主教徒的「超级大国」，如果失去了梵蒂冈，对于台湾是严重打击。

中梵建交与否，很大程度上取决于北京的态度，一九九九年时任教廷国务卿的苏达诺（Angelo Sodano）枢机主教讲过，只要北京上午同意，教廷的驻华大使馆当天就可以从台北迁到北京。不难看出，中梵建交延延宕宕到了今年才热火升温，跟台湾的政党轮替存在着因果关系。简言之，民进党取代国民党夺得执政权，总统蔡英文在就职典礼上又不肯把「九二共识」宣之于口，北京认定此乃一份「没有完成的答卷」，暂停两岸政治对话机制。在这样的背景之下，北京毋须再顾及台湾的颜面，没有必要继续外交休兵，中梵建交变得水到渠成。

除此之外，中梵建交离不开一个关键人物，正是教宗方济各。来自拉丁美洲的方济各主张对话代替对抗，毫不掩饰其心愿是追随利玛窦的足迹往中国传教，他说道：「在我看来，和中国这样文化悠久并有许多机会造福人类的伟大国家做朋友，会是一大喜悦。」

中梵建交如果真的落实「一教两制」，成就汤汉枢机口中的「人间对话的典范」，对于内地的天主教徒而言肯定是好消息，日后不必因为「地下」或者「非法」的身份而处于左右为难的窘局，甚至遭受压迫。与此同时，北京与教廷的对话有利于宣扬普世价值，让人民享受宗教自由。问题是，「一教」和「两制」之间会不会出现矛盾？若然坚持人间对话代替敌我对抗，应该不难得到天主的祝福。

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