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亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 09:55 BJT

金属期市：伦敦期铜可能录得一个月来最大单周跌幅

上周美国初请失业金人口意外增加，能源行业裁员再度急增，导致7月美国雇主裁员人数大幅攀升。

中国未来两周将公布一系列数据，可能让忐忑不安的全球投资者略感宽慰。

高盛重申其“低于普遍看法的”铜价预估，其对三个月、六个月和12个月铜价的预期分别在每吨4,500美元、4,200美元和4,000美元。

金属行业消息人士称，LME可能会削减一些交易费用，以保住不断下滑的交易量，但成本降低不大可能说服那些已经采用更廉价替代选择的投资者回归。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化

(编译/审校 张若琪/王兴亚/孙国玉)

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