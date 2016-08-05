《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增213.2亿台币

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
路透台北8月5日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增213.2亿台币；央行存单未到期余额为7兆(万亿)4 ,664.8亿台币。台湾央行上周存单发行余额为净增153.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少( 亿) 8/1 3,443.80 3,473.50 29.7 *8/2 2,108 2,154.50 46.5 8/3 3,820.50 2,353.50 -1,467 *8/4 1,925 3,028 1,103 8/5 38.00 539.00 501 总计 11,335.30 11,548.50 213.2 *8月2日发行14天期528亿台币 *8月4日发行364天期共1,600亿台币 日期 91天期发行 182天期发行量(亿) 量(亿) 8/1 6 2 8/2 12 2 8/3 62 24 8/4 17 8 8/5 28 10 总计 125 46 (完) (记者 罗两莎 ；审校 董永年)
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.