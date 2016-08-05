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亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 16:57 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增213.2亿台币

路透台北8月5日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增213.2亿台币；央行存单未到期余额为7兆(万亿)4
,664.8亿台币。台湾央行上周存单发行余额为净增153.5亿台币。
             
  台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 
    
      
 日期    到期量(亿)   发行量(亿)          增加/减少(
                                          亿)
    8/1     3,443.80            3,473.50         29.7
   *8/2        2,108            2,154.50         46.5
    8/3     3,820.50            2,353.50       -1,467
   *8/4        1,925               3,028        1,103
    8/5        38.00              539.00          501
 总计      11,335.30           11,548.50        213.2
    *8月2日发行14天期528亿台币
    *8月4日发行364天期共1,600亿台币
       
 日期    91天期发行   182天期发行量(亿)
         量(亿)       
    8/1            6                   2
    8/2           12                   2
    8/3           62                  24
    8/4           17                   8
    8/5           28                  10
 总计            125                  46
 (完)
    



 (记者 罗两莎 ；审校 董永年)

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