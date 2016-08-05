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货币新闻 | 2016年 8月 5日 星期五 10:26 BJT

芝加哥期市：大豆上涨1%，但天气前景打压周线可能跌逾3%

交投最活跃的小麦期货 本周价格几无变化，上周跌挫逾4%。
    
    美国农业部(USDA)周度报告显示，当年作物年度美国小麦的出口销售为32.65万吨，低
于预期的35-65万吨。 
    
    分析师和交易员称，近几周俄罗斯小麦出口前景改善，因天气状况有利，令俄罗斯小麦
收成有望达到纪录水平，产量可能超过上年。
    
    商品经纪公司Linn & Associates周三预测，美国2016年玉米产量将为147.75亿蒲式耳
，大豆产量将为40.73亿蒲式耳，均将触及纪录高位。
    
    美国农业部报告显示，7月28日止一周大豆出口销售胜过预期，而且连续七天销售美国
大豆，这令大豆合约获得支持。
    
     以下是0135 GMT报价：
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           406.75     3.50  +0.87%    -0.85%     426.66   40
    CBOT玉米           332.50     1.50  +0.45%    -0.75%     354.78   27
    CBOT大豆           966.25     9.50  +0.99%    +1.13%    1037.01   37
    CBOT稻米            $9.33    $0.00  +0.00%    -2.30%     $10.38   24 
    美国原油           $41.72   -$0.21  -0.50%    +2.18%     $44.67   45
    汇率
    欧元/美元          $1.113   $0.000  +0.00%    -0.17%
    美元/澳元           0.764    0.001  +0.17%    +0.69%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
    
          
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 张若琪/侯雪苹；审校 王兴亚/白云)

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