芝加哥期市：大豆上涨1%，但天气前景打压周线可能跌逾3%

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
交投最活跃的小麦期货 本周价格几无变化，上周跌挫逾4%。 美国农业部(USDA)周度报告显示，当年作物年度美国小麦的出口销售为32.65万吨，低 于预期的35-65万吨。 分析师和交易员称，近几周俄罗斯小麦出口前景改善，因天气状况有利，令俄罗斯小麦 收成有望达到纪录水平，产量可能超过上年。 商品经纪公司Linn & Associates周三预测，美国2016年玉米产量将为147.75亿蒲式耳 ，大豆产量将为40.73亿蒲式耳，均将触及纪录高位。 美国农业部报告显示，7月28日止一周大豆出口销售胜过预期，而且连续七天销售美国 大豆，这令大豆合约获得支持。 以下是0135 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 406.75 3.50 +0.87% -0.85% 426.66 40 CBOT玉米 332.50 1.50 +0.45% -0.75% 354.78 27 CBOT大豆 966.25 9.50 +0.99% +1.13% 1037.01 37 CBOT稻米 $9.33 $0.00 +0.00% -2.30% $10.38 24 美国原油 $41.72 -$0.21 -0.50% +2.18% $44.67 45 汇率 欧元/美元 $1.113 $0.000 +0.00% -0.17% 美元/澳元 0.764 0.001 +0.17% +0.69% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/侯雪苹；审校 王兴亚/白云)
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.