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亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 10:18 BJT

台湾股市：受英国央行放宽政策带动走高，台积电领涨电子股

路透台北8月5日 - 台湾股市周五盘中走升，走势与亚洲部分市场一致，此前英国央行砸下刺激重锤 。台积电 领涨电子股。

0150 GMT，台湾加权股价指数 上涨0.77%至9,093.85点。上日收报9,024.71点。

台积电跳涨1.4%。宏达电 劲扬3.8%。

电子类指数 涨0.74%。金融保险类指数 涨0.65%。(完)

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