台湾汇市：台币兑美元早盘走升，英国央行重启量化宽松令资金流向亚洲

路透台北8月5日 - 台币兑美元 周五早盘走升。交易员表示，因英国央行重启量化宽松政策，激励更多热钱流向新兴亚洲，且台股创波段高点，外资汇入动作趋于积极。

他们指出，虽然今晚美国将公布7月非农就业数据，但今日外资却不待变数厘清，一早即见保管行卖出美元，海外NDF指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度也扩大，看升台币气氛偏浓。

〞看台股收盘会不会上9,100点，若突破(台币)会到31.500。〞一位公股银行交易员说。

另一银行交易员则指出，英国不但降息还重启量化宽松政策，加入宽松阵营的国家又多了一员，这让美国短期内升息机率降低，虽然今晚要公布非农数据，但其效力可能不敌资金行情。

英国央行周四降息至近零水准，并向市场释出数百亿英镑以缓解公投脱欧给经济造成的冲击。这是英国央行2009年以来首次降息。

本地时间10:26，台股加权指数 涨0.80%，报9097.28点，盘中高位9101.71点已突破波段新高。

路透访问的分析师平均预计，美国7月非农就业岗位料增加18万个。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.487/31.514，上日收在31.520。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•31.600-31.700。

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