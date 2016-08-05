台湾汇市：台币兑美元早盘走升，英国央行重启量化宽松令资金流向亚洲

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
路透台北8月5日 - 台币兑美元 周五早盘走升。交易员表示，因英国央行重启量化宽松政策，激励更多热钱流向新兴亚洲，且台股创波段高点，外资汇入动作趋于积极。
他们指出，虽然今晚美国将公布7月非农就业数据，但今日外资却不待变数厘清，一早即见保管行卖出美元，海外NDF指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度也扩大，看升台币气氛偏浓。
〞看台股收盘会不会上9,100点，若突破(台币)会到31.500。〞一位公股银行交易员说。
另一银行交易员则指出，英国不但降息还重启量化宽松政策，加入宽松阵营的国家又多了一员，这让美国短期内升息机率降低，虽然今晚要公布非农数据，但其效力可能不敌资金行情。
英国央行周四降息至近零水准，并向市场释出数百亿英镑以缓解公投脱欧给经济造成的冲击。这是英国央行2009年以来首次降息。
本地时间10:26，台股加权指数 涨0.80%，报9097.28点，盘中高位9101.71点已突破波段新高。
路透访问的分析师平均预计，美国7月非农就业岗位料增加18万个。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.487/31.514，上日收在31.520。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•31.600-31.700。
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--台湾数据：7月CPI年增率1.23%，稍高于市场预期 (完) (记者 董永年；审校 乔艳红)
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.