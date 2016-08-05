路透基点：九家银行为华润和麦格理收购GenesisCare提供贷款--TRLPC

路透8月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，至少由九家银行参与的银团提供8亿澳元(6.12亿美元)的五年期贷款，帮助中国华润集团和澳洲麦格理联手开展收购澳洲医疗服务企业GenesisCare至多74%股权的交易。

提供上述俱乐部贷款的机构为：澳新银行、东方汇理银行、瑞士信贷、中国信托商业银行、汇丰银行、Intermediate Capital Group、法国外贸银行(Natixis)、瑞银和大华银行，各行承贷规模不等。

上述融资中包括用于收购的定期贷款，以及用作资本支出和运营资本的循环贷款。原先的计划是，如果交易落空，则上述贷款将用于未偿贷款的再融资。但如今上述机构已经同意动用这些资金用于收购。

预计融资9月份到位，交易尚需待股东表决以及澳洲外资投资审核局(FIRB)批准。

上个月华润和麦格理签下了交易协议，私募股权公司KKR 将出售其持有的45%股份，这也是交易的一部分。

根据路透的报导，收购对GenesisCare的估值为17亿澳元(13亿美元)。GenesisCare是澳洲的最大癌症和心脏病治疗服务提供商。

交易将为GenesisCare进入中国打下基础，中国对新医疗服务的需求十分强劲。本周稍早，中国制药企业上海医药集团股份有限公司与私募股权公司春华资本(Primavera Capital)宣布以3.137亿澳元对澳洲上市的维生素生产商Vitaco Holdings进行私有化。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)