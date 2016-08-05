日本股市：早盘小幅收高但本周恐下跌，因日本刺激举措令人失望

“日股今日虽上涨，市场却有一种疲弱感，投资者在等待美国就业数据以确认美国经济的强度，”三井住友信托银行的市场分析师Ayako Sera称。

美国非农就业报告将于1230 GMT发布。

对日本央行购买交易所上市基金(ETF)的预期支撑着日股。该行周四购买了约700亿日圆(6.9115亿美元)的ETF，为其宣布增购ETF后的首次。

此前日本央行称将扩大ETF购买规模，从3.3万亿(兆)日圆上调至6万亿日圆。 但该行并未像众多投资者预期的那样采取更大力度的宽松措施。

政府周二公布的13.5万亿日圆的刺激方案也无出人意料之处，令投资者缺乏动力在日圆上涨之际推高股价。

“如果日圆兑美元升值并突破100日圆，则日经指数有望试探16,000点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称。

“当前大家都在等待非农就业报告。”