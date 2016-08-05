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亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 11:17 BJT

《汇市简讯》美元指数技术指标由偏空转呈中性

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* 美元指数在亚洲呈现十字星状态，投资人在美就业报告出炉前多退居观望；指数开盘上扬0.2%

* 市场偏多；E-迷你标普指数期货涨0.15%，美国原油跌0.45%，日经指数涨0.3%，日本外亚股指数涨0.9%

* 动能研究偏中性，10日及20日均线触顶，五日均线在底部，无明显倾向

* 负面的技术指标转呈中性，因100日均线95.10证明颇具韧性 　　* 伦敦盘区间95.59/95.90，为初步支撑/阻力所在　(完)

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