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亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 11:43 BJT

中国货币市场：资金宽松不改供给充分，短期流动性预期乐观

路透北京8月5日 - 中国银行间市场周五资金面宽松不改，市场供给充分，主要回购利率变动不大。交易
员称，目前影响因素真空，资金供需两旺，预计近期流动性仍将维持充沛态势。
    
    “（资金）特别松，供需两旺吧感觉，（隔夜）我都没怎么（太费力去）借，现在都平了，量也不算少，
匿名量一堆。”华中一银行交易员说。
    
    中国央行公开市场今日进行900亿元人民币七天期逆回购操作，今日到期700亿元；据此计算，本周将净回
笼1,615亿元，此前两周均为净投放。 
    
    华东一银行交易员亦表示，整体还是宽松，部分押信用债的非银小机构可能融入略有难度，但不影响市场
总体格局，“价格（利率）也还是老样子，眼下我感觉没有什么太大的影响因素，月中的时候再看吧。”
    
 
    以下为主要货币市场利率报价:    
 以下为主要货币市场利率报价:                                
 北京时间11:22                 今日(%)     上日(%)  变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                     
  其中:隔夜                        1.9798   1.9857     -0.59
      七天                         2.2824   2.2733      0.91
                                                    
      14天                         2.5963   2.6000     -0.37
                                                    
 上海证交所质押式回购利率                                   
  其中:隔夜                        2.1550   1.6100      54.5
                                                    
      七天                         2.2650   2.1100      15.5
                                                    
      14天                         2.3550   2.1050      25.0
                                                    
 回购定盘利率                                               
  其中:隔夜                        2.0000   2.0000         0
                                                    
      七天                         2.4000   2.3500      5.00
                                                    
      14天                         2.6000   2.6300     -3.00
                                                    
 Shibor                                                     
  其中:隔夜                        2.0020   2.0020         0
                                                    
       七天                        2.3170   2.3240     -0.70
                                                    
       三个月                      2.8185   2.8220     -0.35
                                                    
    
    注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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