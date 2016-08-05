中国货币市场：资金宽松不改供给充分，短期流动性预期乐观

路透北京8月5日 - 中国银行间市场周五资金面宽松不改，市场供给充分，主要回购利率变动不大。交易 员称，目前影响因素真空，资金供需两旺，预计近期流动性仍将维持充沛态势。 “（资金）特别松，供需两旺吧感觉，（隔夜）我都没怎么（太费力去）借，现在都平了，量也不算少， 匿名量一堆。”华中一银行交易员说。 中国央行公开市场今日进行900亿元人民币七天期逆回购操作，今日到期700亿元；据此计算，本周将净回 笼1,615亿元，此前两周均为净投放。 华东一银行交易员亦表示，整体还是宽松，部分押信用债的非银小机构可能融入略有难度，但不影响市场 总体格局，“价格（利率）也还是老样子，眼下我感觉没有什么太大的影响因素，月中的时候再看吧。” 以下为主要货币市场利率报价: 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:22 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9798 1.9857 -0.59 七天 2.2824 2.2733 0.91 14天 2.5963 2.6000 -0.37 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.1550 1.6100 54.5 七天 2.2650 2.1100 15.5 14天 2.3550 2.1050 25.0 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 2.0000 0 七天 2.4000 2.3500 5.00 14天 2.6000 2.6300 -3.00 Shibor 其中:隔夜 2.0020 2.0020 0 七天 2.3170 2.3240 -0.70 三个月 2.8185 2.8220 -0.35 注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)