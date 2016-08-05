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亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 12:16 BJT

路透基点：台湾东贝光电将五年期联贷规模由36亿台币增至42亿--TRLPC

路透香港8月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾发光二极体(LED)制造商东贝光电科技股份有限公司已将五年期联贷规模由36亿台币增至42亿台币(1.33亿美元)。

彰化商业银行、台湾合作金库商业银行担任交易的牵头行兼簿记行。贷款分为A部分38亿台币和B部分4亿台币定期贷款。A部分又细分为19亿台币定期贷款A1和19亿台币循环信贷A2两部分。

A、B贷款利率与借款人净利润率挂钩，视净利润率不同较三个月或六个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码90-110个基点。承贷行将获得20个基点的最高前端费。

所筹资金多数用于为借款人2012年6月及2014年9月的两项贷款提供再融资，其余资金将用于营运资本。

借款人土地、厂房及机械设备作为贷款担保。这笔贷款料将于8月8日举行签约。(完) (编译 刘秀红；审校 汪红英)

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