路透基点：台湾东贝光电将五年期联贷规模由36亿台币增至42亿--TRLPC

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
路透香港8月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾发光二极体(LED)制造商东贝光电科技股份有限公司已将五年期联贷规模由36亿台币增至42亿台币(1.33亿美元)。
彰化商业银行、台湾合作金库商业银行担任交易的牵头行兼簿记行。贷款分为A部分38亿台币和B部分4亿台币定期贷款。A部分又细分为19亿台币定期贷款A1和19亿台币循环信贷A2两部分。
A、B贷款利率与借款人净利润率挂钩，视净利润率不同较三个月或六个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码90-110个基点。承贷行将获得20个基点的最高前端费。
所筹资金多数用于为借款人2012年6月及2014年9月的两项贷款提供再融资，其余资金将用于营运资本。
借款人土地、厂房及机械设备作为贷款担保。这笔贷款料将于8月8日举行签约。(完) (编译 刘秀红；审校 汪红英)
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.