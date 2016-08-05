中国汇市：中间价调升但人民币即期小幅走贬，市场静待美国非农数据

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
* 人民币早盘续跌，中间价则小幅调升
* 结售汇基本均衡，客盘略偏购汇
* 市场平静，等待美国非农数据
路透北京8月5日 - 人民币兑美元即期 周五早盘较上日收盘价小幅走贬，中间价则小幅调升。交易员称，早盘时段结购汇相对均衡，盘初购汇偏多，可能受昨晚英国降息的影响。今晚美国非农数据公布前，市场相对平静。
他们并指出，今日中间价比较符合预期，但与以往开盘15分钟内成交相对静淡不同，今日盘初就有大量中资行购汇，压低境内汇价同时带动离岸价格走贬，但在6.65阻力位又有大行offer浮现。料日内维持窄幅区间波动。
“市场平静，等待非农。”一外资行交易员称。
亦有股份行交易员表示，今晚的美国非农数据是近期较大的风险事件，因为前两次非农数据都与预期偏离较大影响汇市。客户目前多呈观望态度，自营盘也不会拿太多头寸。
北京时间11:38，人民币兑美元 即期报6.645元,上日收报6.6392元，夜盘终报6.6426元。今日人民币兑美元中间价 报6.6406元，上日中间价为6.6444元。人民币兑美元即期早盘成交额 为107.3亿美元，上日半日为101.11亿美元。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.02%至94.72；SDR篮子指数微升至95.72，BIS篮子指数则持平与95.36。
全球汇市方面，英镑周五舔舐伤口，英国央行上日不仅调降了指标利率，还重启其债券购买计划来支撑经济，美元持坚，等待美国非农就业数据的公布。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7795元, 上日尾盘为6.7805元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6504元, 上一交易日尾盘报6.6474元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.644；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.