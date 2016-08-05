中国汇市：中间价调升但人民币即期小幅走贬，市场静待美国非农数据

* 人民币早盘续跌，中间价则小幅调升

* 结售汇基本均衡，客盘略偏购汇

* 市场平静，等待美国非农数据

路透北京8月5日 - 人民币兑美元即期 周五早盘较上日收盘价小幅走贬，中间价则小幅调升。交易员称，早盘时段结购汇相对均衡，盘初购汇偏多，可能受昨晚英国降息的影响。今晚美国非农数据公布前，市场相对平静。

他们并指出，今日中间价比较符合预期，但与以往开盘15分钟内成交相对静淡不同，今日盘初就有大量中资行购汇，压低境内汇价同时带动离岸价格走贬，但在6.65阻力位又有大行offer浮现。料日内维持窄幅区间波动。

“市场平静，等待非农。”一外资行交易员称。

亦有股份行交易员表示，今晚的美国非农数据是近期较大的风险事件，因为前两次非农数据都与预期偏离较大影响汇市。客户目前多呈观望态度，自营盘也不会拿太多头寸。

北京时间11:38，人民币兑美元 即期报6.645元,上日收报6.6392元，夜盘终报6.6426元。今日人民币兑美元中间价 报6.6406元，上日中间价为6.6444元。人民币兑美元即期早盘成交额 为107.3亿美元，上日半日为101.11亿美元。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.02%至94.72；SDR篮子指数微升至95.72，BIS篮子指数则持平与95.36。

全球汇市方面，英镑周五舔舐伤口，英国央行上日不仅调降了指标利率，还重启其债券购买计划来支撑经济，美元持坚，等待美国非农就业数据的公布。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7795元, 上日尾盘为6.7805元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6504元, 上一交易日尾盘报6.6474元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.644；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。