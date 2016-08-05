中国债市动态：资金仍宽现券收益率小幅下行，隔夜英国降息稍提振情绪

路透上海8月5日 - 中国银行间债市周五现券收益率及利率互换均走低，不过幅度并不算大。交易人士表示，继前几日连续横盘之后，隔夜英国央行释出宽松信号，对看多情绪稍有提振，同时资金面宽松不改亦提供支撑，机构买气较前期略升温，不过收益率下行幅度仍相对有限。

他们并表示，短期海外因素影响可持续性并不强，现券后期走势仍需更多消息和政策方面有所突破。

“英国降息催化了情绪吧，现券横盘几天，又到了要躁动的时候了。”上海一券商交易人士表示，各个期限收益率都有下，其中国债下的比较多，5年期有3个点，10年的一个多点，主要还是情绪上影响。

上海另一银行交易员表示，资金面持续宽松也为机构买盘提供保障，市场一直并不算是非常理性，虽然英国降息直接的关系并不大，但还是有机构在买入。

英国央行周四降息，为2009年以来首见，并称其将买进600亿英镑的政府公债以缓解英国公投退欧的打击；并推出两个新的计划，其一是买进100亿英镑的高等级公司债，其二是可能最高达1,000亿英镑，以确保在降息后银行能继续放款。

信用债方面，早间二级市场不同品种表现不同，但是收益率也不同程度走低；一级市场资质较好的品种，则依然受机构热捧。

此外，株洲市国有资产投资控股集团周四发行的10亿元公司债，期限5年，建档区间为4.2%至5.0%。据交易员透露，该期债投标量达1,500亿元，获得超百倍认购。

“株国投这种明显是评级偏低的，虽然是AA，明显是AA+的资质，所以会比较抢，而且定价明显高于市场价了，捡钱的事谁不积极，”北京一券商交易员表示，国内资金仍难以找的好的高收益资产配置，好的品种当然容易受青睐，预计这一趋势短期还难以逆转。

剩余期限近10年的国债160010券最新报价 在2.7600%/2.7500%，上日尾盘为2.7700%/2.7650%；剩余期限近10年的国开行160210券最新报价 在3.1565%/3.1550%，上日尾盘为3.1595%/3.1585%。