中国债市动态：资金仍宽现券收益率小幅下行，隔夜英国降息稍提振情绪

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
路透上海8月5日 - 中国银行间债市周五现券收益率及利率互换均走低，不过幅度并不算大。交易人士表示，继前几日连续横盘之后，隔夜英国央行释出宽松信号，对看多情绪稍有提振，同时资金面宽松不改亦提供支撑，机构买气较前期略升温，不过收益率下行幅度仍相对有限。
他们并表示，短期海外因素影响可持续性并不强，现券后期走势仍需更多消息和政策方面有所突破。
“英国降息催化了情绪吧，现券横盘几天，又到了要躁动的时候了。”上海一券商交易人士表示，各个期限收益率都有下，其中国债下的比较多，5年期有3个点，10年的一个多点，主要还是情绪上影响。
上海另一银行交易员表示，资金面持续宽松也为机构买盘提供保障，市场一直并不算是非常理性，虽然英国降息直接的关系并不大，但还是有机构在买入。
英国央行周四降息，为2009年以来首见，并称其将买进600亿英镑的政府公债以缓解英国公投退欧的打击；并推出两个新的计划，其一是买进100亿英镑的高等级公司债，其二是可能最高达1,000亿英镑，以确保在降息后银行能继续放款。
信用债方面，早间二级市场不同品种表现不同，但是收益率也不同程度走低；一级市场资质较好的品种，则依然受机构热捧。
此外，株洲市国有资产投资控股集团周四发行的10亿元公司债，期限5年，建档区间为4.2%至5.0%。据交易员透露，该期债投标量达1,500亿元，获得超百倍认购。
“株国投这种明显是评级偏低的，虽然是AA，明显是AA+的资质，所以会比较抢，而且定价明显高于市场价了，捡钱的事谁不积极，”北京一券商交易员表示，国内资金仍难以找的好的高收益资产配置，好的品种当然容易受青睐，预计这一趋势短期还难以逆转。
剩余期限近10年的国债160010券最新报价 在2.7600%/2.7500%，上日尾盘为2.7700%/2.7650%；剩余期限近10年的国开行160210券最新报价 在3.1565%/3.1550%，上日尾盘为3.1595%/3.1585%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报101.715元人民币，较上日结算价涨0.13%；10年期国债主力合约T1609 收报101.410元，较上日结算价涨0.20%。（完） (发稿 吴芳；审校 乔艳红)
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.