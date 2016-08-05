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亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 12:58 BJT

《全球汇市》美元持稳等待就业数据，英镑在英央行刺激政策后舔舐伤口

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.1134  1.1128  +0.05  +2.52  1.0860
    美元/日圆            101.13  101.20  -0.07 -15.94  120.30
    欧元/日圆         112.60  112.58  +0.02 -13.70  130.47
    美元/瑞郎            0.9735  0.9736  -0.01  -2.82  1.0018
    英镑/美元            1.3135  1.3103  +0.24 -10.88  1.4738
    美元/加元            1.3024  1.3015  +0.07  -5.89  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6524  6.6456  +0.10  +1.29  6.5680
    澳元/美元            0.7655  0.7627  +0.37  +5.22  0.7275
    新西兰元/美元        0.7198  0.7171  +0.38  +5.47  0.6825
    澳元/日圆         77.410  77.180  +0.30 -11.65  87.620
    新西兰元/日圆     72.780  72.600  +0.25 -11.22  81.980
    英镑/日圆         132.82  132.60  +0.17 -25.05  177.22
    澳元/新西兰元     1.0633  1.0629  +0.04  -0.29  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 汪红英/李春喜/刘秀红/侯雪苹/龚芳/王洋/高琦/徐文焰/王兴亚)

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