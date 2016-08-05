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亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 13:24 BJT

韩国经济：IMF官员称韩国有实施扩张性政策的财政空间--企划财政部

路透首尔8月5日 - 国际货币基金组织(IMF)亚太局局长李昌镛周五在与韩国企划财政部长官柳一镐会面时说，韩国是少数几个还有财政空间有效运用扩张性政策的亚洲国家之一。

李昌镛是在与柳一镐举行闭门会议时做出上述评论。

根据企划财政部声明，李昌镛还表示，韩国应尽速通过追加预算，以发挥最大效力。追加预算案目前还在国会等待批准。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)

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