港股业绩：山水水泥上半年净亏损7.23亿元人民币，冀下半年实现扭亏

路透香港8月5日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团 周五公布，上半年净亏损7.23亿元人民币，主要因产品销售价格下降所致，但亏损额同比则有所收窄。

公司表示，下半年目标是在维持区域市场份额的基础上，按吨销售价格温和上涨，并在股东，投资人和员工的支持下，冀在2016年底实现扭亏为盈的目标。

截至6月底止六个月，山水水泥实现销售收入46.01亿元，同比减少9.1%，净亏损7.23亿元，较去年同期9.92亿元收窄。

山水水泥称，上半年中国累计固定资产投资增速和房地产投资增速呈下滑走势，但基建投资增速继续回升，致使水泥产量继续保持低速增长态势。

＂本公司相信在2016年下半年，在中国中央政府的支持下，中国的经济增长主要在基建投资的带动下将维持平稳，水泥需求量将继续保持低速增长。＂公告称。

上半年，山水水泥的水泥销量为1,984.3万吨，同比增2%；水泥销售单价181.8元/吨，比去年同期211.6元/吨跌14%。

公司表示，截至6月底累计得到最大股东天瑞集团股份有限公司无抵押、免息及无固定还款期的股东贷款5.98亿元，以助解决本公司短期现金流不匹配的问题。

而在中国建材股份 及亚洲水泥 决定不再进行收购要约后，公司已积极和主动地谘询本公司的财务顾问以探讨各项选择，以解决未偿付债券和其他债项及恢复公众持股量的事宜。

山水水泥6月初公布，新任董事会原则上批准公司恢复公众持股量的建议，其中1:4的供股计划及结合配售新/现有股份，以募集约40亿港元。另外，公司亦积极主动地与各银行及财务机构进行商谈，以解决中期至长期在财务和现金流的需求。

山水水泥股份自去年4月中起停牌至今。（完）

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