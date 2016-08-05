港股业绩：山水水泥上半年净亏损7.23亿元人民币，冀下半年实现扭亏

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
路透香港8月5日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团 周五公布，上半年净亏损7.23亿元人民币，主要因产品销售价格下降所致，但亏损额同比则有所收窄。
公司表示，下半年目标是在维持区域市场份额的基础上，按吨销售价格温和上涨，并在股东，投资人和员工的支持下，冀在2016年底实现扭亏为盈的目标。
截至6月底止六个月，山水水泥实现销售收入46.01亿元，同比减少9.1%，净亏损7.23亿元，较去年同期9.92亿元收窄。
山水水泥称，上半年中国累计固定资产投资增速和房地产投资增速呈下滑走势，但基建投资增速继续回升，致使水泥产量继续保持低速增长态势。
＂本公司相信在2016年下半年，在中国中央政府的支持下，中国的经济增长主要在基建投资的带动下将维持平稳，水泥需求量将继续保持低速增长。＂公告称。
上半年，山水水泥的水泥销量为1,984.3万吨，同比增2%；水泥销售单价181.8元/吨，比去年同期211.6元/吨跌14%。
公司表示，截至6月底累计得到最大股东天瑞集团股份有限公司无抵押、免息及无固定还款期的股东贷款5.98亿元，以助解决本公司短期现金流不匹配的问题。
而在中国建材股份 及亚洲水泥 决定不再进行收购要约后，公司已积极和主动地谘询本公司的财务顾问以探讨各项选择，以解决未偿付债券和其他债项及恢复公众持股量的事宜。
山水水泥6月初公布，新任董事会原则上批准公司恢复公众持股量的建议，其中1:4的供股计划及结合配售新/现有股份，以募集约40亿港元。另外，公司亦积极主动地与各银行及财务机构进行商谈，以解决中期至长期在财务和现金流的需求。
山水水泥股份自去年4月中起停牌至今。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.