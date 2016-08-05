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亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 13:47 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元普跌，等待美国非农报告

0537 GMT
    
    * 澳元/美元上升0.28%，美元/日圆跌0.1%，新西兰元/美元涨0.25%
，英镑/美元升0.22%
    * 美元/印尼卢比跌0.14%，美元/马币跌0.4%，美元/韩元跌0.24%，
美元/离岸人民币小升0.09%
    * 日经指数微涨0.06%，沪综指微升0.02%，MSCI明晟亚太地区(除日
本)指数上涨1.03%，美国原油下跌0.95%，美国10年期公债收益率报1.50%
    * 澳洲央行认为低通胀将持续更长时间，降息大门依旧敞开 
    * 美国7月非农就业岗位料增18万个，良好表现将提振经济 
    (完)
        
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 (编译 王兴亚；审校 孙茉莉)

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