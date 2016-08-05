台湾股市：收升创13个月高位，英国量化宽松激励亚股上扬

路透台北8月5日 - 台湾股市周五第二日收高，创13个月高位。分析师表示，英国央行祭出量化宽松政策，激励台股随亚洲股市上扬。

台湾加权股价指数 收高0.75%，至9,092.12点，此前收盘高点为2015年7月7日的9,250.16点；今日成交初值 为825.98亿台币，上交易日修正后为744.18亿。

台新投顾协理黄文清表示，全球资金行情延烧，在国际股市尚无反转疑虑下，台股后市仍然看多。不过下周逐渐临近季报公布的期限，通常愈晚公布的公司业绩愈差，要留意个股股价修正压力，但仍无碍大盘格局。

〞目前沿着8,990点月线向上攻坚，下周会先挑战9,300点。〞他说。

台新投信基金经理人王仲良认为，台股目前本益比仍低于过去五年平均，在企业2017年获利成长可望转正等利多支撑下，后市可望延续高档震荡格局，建议逢低拉回积极布局下半年业绩题材股。