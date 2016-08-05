台湾股市：收升创13个月高位，英国量化宽松激励亚股上扬

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
路透台北8月5日 - 台湾股市周五第二日收高，创13个月高位。分析师表示，英国央行祭出量化宽松政策，激励台股随亚洲股市上扬。
台湾加权股价指数 收高0.75%，至9,092.12点，此前收盘高点为2015年7月7日的9,250.16点；今日成交初值 为825.98亿台币，上交易日修正后为744.18亿。
台新投顾协理黄文清表示，全球资金行情延烧，在国际股市尚无反转疑虑下，台股后市仍然看多。不过下周逐渐临近季报公布的期限，通常愈晚公布的公司业绩愈差，要留意个股股价修正压力，但仍无碍大盘格局。
〞目前沿着8,990点月线向上攻坚，下周会先挑战9,300点。〞他说。
台新投信基金经理人王仲良认为，台股目前本益比仍低于过去五年平均，在企业2017年获利成长可望转正等利多支撑下，后市可望延续高档震荡格局，建议逢低拉回积极布局下半年业绩题材股。
亚洲股市周五追随全球股市走高，此前英国央行在退欧后推出的经济刺激计划规模大于预期，打击英镑下跌。本地时间14:07，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨1.09%。(完)
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.