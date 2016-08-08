重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(8月1日-5日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《焦点》投资下滑令中国决策者不安，降息降准及降成本系列举措或将出台

稳经济必须先稳投资。中国不容忽视的投资下行压力显然让宏观调控的重要部门、素有“小国务院”之称的发改委深感焦虑，在明确提出要对投资降幅大的地区进一步强化督导的行政检查手段外，还要择机进一步实施降息、降准等，也让市场预期一系列的降成本举措会相继出台。

--《中国数据观测》7月经济基本持稳但增长动力仍不足，本轮小周期顶点或已过

路透综合近40家机构预测中值结果显示，中国7月实体经济基本维稳，但增长动力仍显不足，工业增加值、投资同比增速小幅回落，CPI运行平稳，PPI降幅收窄，消费增势稳健。

--《中国数据观测》7月进出口降幅料缩窄但外贸仍低迷，贸易顺差续回落

路透综合37家机构预测中值结果显示，中国7月进出口同比料继续负增长，但降幅较上月有所收窄。这表明外贸形势仍然不景气；当月贸易顺差预计持续回落，可能施压人民币汇率。

--《焦点》中国7月PMI显示经济短期企稳，惟弱需求仍待积极政策提振

中国两项制造业PMI指标在7月出现背离，官方PMI微降至荣枯线下方，财新指数则劲升两个点至17个月高位。分析师认为，鉴于7月多地遭受洪涝灾害，不宜将官方PMI的收缩解读成制造业走弱的信号，结合发电耗煤等高频数据看，经济短期基本持稳。

--中国房地产：7月百城住宅均价同比环比涨幅均扩大，连续一年双涨--中指院

中国指数研究院提供的报告显示，7月百城价格指数同比、环比连续12个月双涨，同比涨幅扩大1.21个百分点至12.39%，环比涨幅扩大0.31个百分点，为1.63%。

--中国数据：财新7月服务业PMI自近一年高点回落，经济内生动力有待增强

财新7月中国服务业PMI自近一年高点回落，主要指数多有下降，新业务增速减缓、就业重回收缩区间，反映中国经济增长内生动力仍欠稳，不过制造业相对良好的表现助力综合PMI升至近两年高点。

--中国经济：二季度27亿元财政存量资金未及时统筹使用或清理盘活--审计署

中国审计署称，从二季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果看，部分财政资金统筹盘活不到位或清退不及时，有27.05亿元人民币财政存量资金未及时统筹使用或清理盘活。

--中国能源：周五起汽、柴油价格每吨分别下调220元和215元--发改委

中国国家发展和改革委员会称，自周五零时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低220元人民币和215元。这也是发改委今年以来第三次下调成品油价格。

--中国经济：目标十三五期间轻工业年均增长6-7%，加大财税和金融支持--工信部

中国工信部发布轻工业发展规划（2016-2020年）称，将加大市场准入改革，加大财税和金融政策支持力度，保证“十三五”期间轻工业生产平稳较快增长，轻工业增加值年均增长6-7%；要落实相关税费优惠政策，降低企业“五险一金”等成本支出，合理调整消费税政策。

--中国政策：启动人口密集区危化品企业搬迁或转产关闭，新建项目全部入园

中国国务院表示，将全面启动城镇人口密集区和环境敏感区域的危险化学品生产企业搬迁入园或转产关闭工作；新建炼化项目全部进入石化基地，新建化工项目全部进入化工园区。

--中国司法：最高法发布涉海案件司法解释，涵盖刑事、民事及行政诉讼三领域

中国最高人民法院发布涉海案件司法解释，明确中国海上司法管辖权，内容涵盖刑事、民事及行政诉讼三个领域。新华援引司法解释称，中国管辖海域不仅包括内水、领海，还包括毗连区、专属经济区、大陆架等其他海域。

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【金融】

--中国央行：下半年继续实施稳健货币政策，保持人民币汇率基本稳定

中国央行表示，下半年将继续实施稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，增强政策的针对性和有效性；综合运用多种货币政策工具，保持流动性水平合理充裕，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

--《中国数据观测》7月新增贷款料降至8,000亿，M2增速有望创逾一年新低

路透调查的33家机构预测中值显示，由于新增信贷出现季节性回落，中国7月新增人民币贷款环比将大降至8,000亿元；而受去年救市“基数效应”的拖累，M2同比增速则有望创一年新低至11.2%。

--中国央行：7月对金融机构开展SLF操作9亿元，MLF操作4,860亿元

中国央行称，7月对金融机构开展常备借贷便利操作（SLF）9亿元人民币，开展中期借贷便利（MLF）操作4,860亿元。

--中国金融：债券市场可充当货币政策传导媒介，缓解货币饥渴--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司刊文称，发展债券市场有利于完善货币政策传导机制，还可以缓解经济扩张的货币饥渴症，促进地方政府降杠杆，化解地方债务风险。

--《焦点》中国银监会打击高风险理财产品，信托公司有望坐收渔利

随着中国对风险较高的理财产品(WMP)展开新一轮打压，新规则可能将一些公司拒之门外，使大量资金流入它们的竞争对手信托公司，而后者的监管环境较为宽松，有望从中坐收渔利。

--《焦点》中国邮储银行100亿美元IPO激起外资兴趣，但高估值有争议

消息人士称，中国邮政储蓄银行即将举行的最高规模可达100亿美元的首次公开发行(IPO)吸引了不少知名海外投资者的关注，因该行资产负债表很干净，不过该行的估值并不具有吸引力，这或许意味着该行IPO要成功，最终仍少不了本地基石投资者的参与。

--《综述》中国互联网金融亦需宏观审慎监管，科技创新考验监管智慧

当前中国互联网金融违约风潮逐渐发酵，但各方焦点已跨越互联网金融和传统金融是否对立的话题。业内人士认为，互联网金融为金融业创造力插上翅膀，但并未改变金融本质，尽管全球互联网金融监管尚处比较初级的评估阶段，但宏观审慎管理仍适合互联网金融行业。

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【固定收益】

--《分析》资金转松中国央行顺势净回笼，降准降息慎用定向工具仍主导

进入8月后随着资金面愈发宽松，中国央行公开市场本周顺势降低逆回购操作力度，并在连两周净投放后转为净回笼。而未来一段时间央行货币政策的关注点，依旧是将市场流动性维持在稳定略松水平，由此动态微调仍为主要着力点。

--路透调查：中国8月资金预期仍乐观，但信用债调整风险较高

2016年第八期汤森路透中国固定收益市场展望预期，中国央行8月维持存款基准利率和准备金率不变。中国政府继续推进供给侧改革，下半年经济下行压力未消，高层高度重视风险隐患，但强调宏观和货币政策稳健取向，当前下调存款基准利率和准备金率的概率不高。

--中国债市：7月托管增量4,872亿环比大降，因地方债发行放缓--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，7月末债券托管余额为40.57万亿元人民币，当月增加4,872亿元，增量较上月减约三分之二，因7月地方债发行节奏明显放缓。

--中国信用债：东北特钢再重申不会债转股，并拒绝部分清偿短融本息

已出现多起债券违约的中国东北特殊钢集团发布第三次持有人会议答复，再次承诺对2015年所发行的三期短期融资券，以及第一期超短融"15东特钢SCP001"不进行债转股，不会采取恶意逃废债行为。 ==========================================================================

【外汇】

--中国外汇：二季度经常帐户顺差594亿美元，资本和金融账户逆差594亿美元

中国外管局公布初步数据显示，2016年二季度中国经常帐户顺差594亿美元，较一季度顺差393亿美元有所扩大；其中，货物贸易顺差1,250亿美元，服务贸易逆差593亿美元。二季度资本和金融账户逆差594亿美元，较一季度逆差2亿美元急剧扩大。

--路透调查：中国人民币兑美元未来一年料再贬值3%

一项路透调查显示，中国人民币兑美元一年料贬值逾3%，贬幅大于一个月前的预期，因中国经济苦于维持动能不易，而美元则因美国终将升息的看法而走高。

--路透调查：中国央行干预压制人民币空头押注，资金涌入则提振亚币

路透调查显示，过去两周对人民币的空头押注降至逾三个月低点，因在人民币跌破关键心理水准后，中国人民银行稳定了人民币汇率。与此同时多数其他亚币人气更加乐观，因全球投资者为寻找更高收益持续涌入亚洲股市和债市。

--路透专访：人民币年内趋稳在6.5-6.7波动，外资配利率债需求上升--法兴高层

法兴银行（中国）董事总经理何昕认为，人民币下半年的波动区间在6.5-6.7之间，而6.7-6.8已经是年内低点。他指出，美国经济数据不及预期，9月加息的可能已经不大，12月加息的概率不超过40%；而11月的大选也是风险事件，所以年内美元指数难以突破100关口。同时，中国央行维稳立场坚决，6.8恐怕也很难跌破。

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【证券/行业】

--中国证券：中金所称有关将放开股指期货限制措施的报导与事实不符

中国金融期货交易所发布澄清说明称，有关中金所将放开股指期货限制措施的媒体报导与事实不符，近期中金所未对外发布过相关信息。

--香港个股：恒大斥资逾91亿元人民币买入万科A股，占已发行股本约4.68%

中国房地产商--恒大集团称，截至今天为止已在市场上收购约5.17亿股万科A股，占万科已发行股本总额约4.68%，涉及总代价约91.1亿元人民币。

--中国企业：滴滴出行称将收购优步中国全部资产，后者仍将独立运营

中国最大移动交通平台--滴滴出行宣布，已与Uber全球达成战略协议，滴滴出行将收购优步中国的品牌、业务、数据等全部资产，收购后优步中国将独立运营。

--《市场热谈》滴滴有大规模融资及苹果撑腰，优步中国知难而退鸣金收兵

知情人士和分析师称，美国消费电子公司苹果5月向打车软件公司滴滴出行投资10亿美元，可能促使优步中国加快决定同意停止与滴滴长达两年的烧钱大战。

--《焦点》中国新三板跌跌不休下破去年低点，制度安排难有突破低迷期仍长

中国场外交易市场--全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）做市指数近日跌跌不休屡创新低，本周已跌破2015年股市异常波动期间的最低点，年内累计跌幅逾24%，如此极端行情令投资者大失所望情绪低落。

--《综述》中国物流业吹响“互联网＋”号角，O2O及要素重构成致胜关键

物流业近日成为中国政策焦点之一，互联网＋物流更是成为热门词。业内普遍期望，互联网能成为物流业未来的新发展动力并帮助国内物流业走出当前困境。

--香港新股：光大证券计划下周进行规模至多12亿美元的香港IPO--IFR

汤森路透旗下IFR引述消息人士称，光大证券计划下周在香港进行规模至多为12亿美元的首次公开发行(IPO)，并获得八名基石投资者参与，占整个IPO金额大约70%。

--中港个股：重庆钢铁终止近50亿元定增A股募资，因仍在停牌及筹划重组