澳新汇市：尽管澳央行发布温和经济展望澳元仍上涨，新西兰元亦持坚

即便是周五澳洲央行公布的通胀前景非常温和，也未能激发卖盘，促使空头再度回补仓位。

“降息显然仍有可能，”CommSec首席分析师Craig James在澳洲央行公布季度经济评估报告后说。

银行间利率期货<0#YIB:>显示圣诞节前降息的几率为50%。

尽管澳洲央行或会降息，但其他央行或更进一步。英国央行周四祭出更多刺激措施，进一步拖累英镑。

英镑兑澳元 跌至1.7153澳元，周四曾下跌2%。若跌破1.7032则将降至2013年以来最低。

新西兰元兑美元走坚至0.7196，投资者在今日稍晚美国非农就业数据和下周新西兰央行利率决定出炉前稍事喘息。新西兰元兑英镑也表现良好，在英国央行降息后飙升1.84%至0.5467。(完)

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