澳新汇市：尽管澳央行发布温和经济展望澳元仍上涨，新西兰元亦持坚

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
即便是周五澳洲央行公布的通胀前景非常温和，也未能激发卖盘，促使空头再度回补仓位。
“降息显然仍有可能，”CommSec首席分析师Craig James在澳洲央行公布季度经济评估报告后说。
银行间利率期货<0#YIB:>显示圣诞节前降息的几率为50%。
尽管澳洲央行或会降息，但其他央行或更进一步。英国央行周四祭出更多刺激措施，进一步拖累英镑。
英镑兑澳元 跌至1.7153澳元，周四曾下跌2%。若跌破1.7032则将降至2013年以来最低。
新西兰元兑美元走坚至0.7196，投资者在今日稍晚美国非农就业数据和下周新西兰央行利率决定出炉前稍事喘息。新西兰元兑英镑也表现良好，在英国央行降息后飙升1.84%至0.5467。(完)
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(编译 孙茉莉/王洋; 审校 张明钧/艾茂林)
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.