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亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 14:44 BJT

更正-日本股市：周线下跌近2%，因投资者对刺激措施感到失望

(因英文原文有误，内文第二段应为“几近持平”，非“收低0.4%”)

路透东京8月5日 - 日本股市日经指数周五收盘几近持平，回吐稍早涨幅。日圆走强以及外界对日本央行和政府刺激措施的失望，打压本周日股走势。

日经指数 在收盘前几分钟触及日低，终场几近持平于16,254.45点，不过早盘收高0.3%。

不过交投谨慎，投资者审慎以待美国稍后公布的就业数据，以找寻交投方向。

日经指数本周累计下滑1.9%，因日本财政与货币刺激举措令人失望，抵消了一些企业获利改善带来的正面影响。

东证股价指数 收低0.2%，报1,279.90点。JPX-日经400指数 下滑0.3%，报11,511.57点。(完)

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