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债券 | 2016年 8月 5日 星期五 14:39 BJT

欧股业绩：苏格兰皇家银行上半年亏损扩大，将出售Williams & Glyn事业

路透伦敦8月5日 - 苏格兰皇家银行(RBS) 公布上半年亏损扩大，并提出出售Williams & Glyn事业的新计画，而该行即将得面对英国公投退出欧盟所将带来的经济不稳定。

该银行周五公布，上半年归属于股东的亏损为20.5亿英镑(26.9亿美元)，高于上年同期亏损的1.79亿英镑。

出人意料的是，RBS同时表示，已经放弃为Williams & Glyn事业建构独立技术平台的计画，称此事具有复杂性，且目前处于利率下滑环境。

RBS在声明中指出，“董事会认为，考量计画中所包含的风险及成本，继续推动下去恐非审慎之举...RBS将会优先探索其他作法，以达成退出投资。”(完)

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