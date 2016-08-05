台湾债市：10年公债殖利率微收跌，量缩观望美国非农就业数据揭晓

* 10年公债殖利率微幅收跌

* 量缩观望美非农就业数据

* 下周105/4殖利率暂看在0.66-0.70%

路透台北8月5日 - 台湾10年期公债105/4 周五殖利率连续第二日微收跌。交易员称，英国央行上日降息并重启购债计划，以缓解公投脱欧对经济造成的冲击，带动美国指标公债殖利率全线走低，今日台债主流券殖利率也跟进区间偏跌，惟追价意愿谨慎令跌幅收敛。

他们并指出，下周台债主要关注今日稍晚将公布的美国非农就业数据，以及10年新券将于月中展开发行前交易，市场担心换券压力将逐步增温，此皆压抑市场追价意愿，暂持在既有区间量缩整理。

〞非农数据若没有引起美债剧烈反应，台债大概就撑在这边。〞一位大型证券台债交易员说。

交易员认为，美国将于周五公布非农就业报告，若该数据表现优于预估，将提振市场对美国今年升息预期，将带动台债殖利率区间偏升；反之若结果不如预期，则将带动台债殖利率随美债趋跌整理。

接受路透访查的分析师预期，7月美国非农就业岗位将增加18万个，6月为增加28.7万。分析师预期该数据可能影响对美联储升息时机的看法。

另位大型民营银行交易员指出，尽管今日央行引导隔拆利率微开高至0.180%，但仍在既有区间内上下波动，央行并未藉此释放出新的货币政策讯息，对台债的影响已不具指标意义。

台湾银行间隔夜拆款利率 周五开在0.180%，上交易日开在0.178%，加权平均利率也收在0.178%。

美国公债收益率周四大跌，一些中短期公债收益率触及逾三周最低，此前英国央行自2009年来首次降息，并将购买公债。指标10年期公债 收益率盘中跌至三日最低的1.484%，终场收报1.5020%，上日收在1.5420%。

英国央行周四降息25个基点，至0.25%的纪录低位，并向市场释出数百亿英镑以缓解公投脱欧给经济造成的冲击。

此外，台湾股市周五收高0.75%至9,092.12点，并录得连两日涨势，创13个月收盘高位，周线则收扬1.2%。分析师表示，英国央行祭出量化宽松政策，激励台股随亚洲股市上扬。

交易员预估，下周105/4期殖利率区间料在0.66-0.70%；而五年券105/8 殖利率区间则暂看在0.48-0.52%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 105/8 -0.40 0.5070% 0.5030-0.5080% 35.0 10 105/4 -0.03 0.6817% 0.6760-0.6844% 45.5

浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选

浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 1.1190% 10 105/4 0.6817%

5 105/8 0.5070%

3 105/1 没有成交