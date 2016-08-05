印尼经济：第二季经济增速意外的创下10个季度最快，激发乐观预期

华侨银行驻新加坡的Wellian Wiranto认为印尼有动能，称数据使得印尼的乐观人气有所提高。

印尼股市今年上涨18%，在国内生产总值(GDP)数据公布后走升0.5%。

统计局认为第二季经济成长系因大宗商品价格上涨及政府扩大支出、消费稳健及作物情况更佳。

星展银行(DBS)分析师Gundy Cahyadi表示，消费强劲应该能支撑经济成长，但印尼需要更多的投资来支撑强劲的速度。