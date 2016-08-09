台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料在0.403-0.415%

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
* 标售标的：央行两年期定存单
* 标售时间：周三(10日)
* 标售金额：300亿台币
* 预测中值：0.403-0.415%
* 受访机构：七家
路透台北8月9日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.403-0.415%间。
路透周二访谈七家金融机构，包括两家外商银行及五家中大型本地银行，预测中值在0.403-0.415%，大区间则在0.400-0.420%。
台湾央行前次标售300亿台币两年期定存单，加权平均得标利率为0.413%。
以下为交易员看法：
--今年台积电 现金股利没有全数汇出，使市场资金更趋宽松，而且市场预估9月央行将再降息半码，这期定存单利率应该会稍微低一点点，但也不致太低。
--央行上周标售的364天期利率仅较前次低0.6个基点，估这次两年期存单利率下降幅度应该有限，而且一年和两年期的利率差距已逐渐缩小。
--目前大家对于央行9月是否进一步降息还是众说纷纭，但两年期定存单利率不致跌破0.400%，惟往上空间也有限。
--最近市场资金虽然很浮滥，但都是短天期的资金，两年的变数还是很大，利率应该不会再下来太多。
--利率已经很低了，大家应该不会积极去拿，利率再降空间应有限。
央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自2014年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿台币。
以下为2013-2016年两年存单标售结果一览表：
标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率
(亿台币)
2016年 7月13日 0.413 300 1.375%
2016年 6月15日 0.434 300 1.500%
2016年 5月11日 0.437 300 1.500%
2016年 4月13日 0.442 300 1.500%
2016年 3月11日 0.436 300 1.625%
2016年 2月24日 0.428 300 1.625%
2016年 1月12日 0.427 300 1.625%
2015年12月15日 0.464 300 1.750%
2015年11月10日 0.465 300 1.750%
2015年10月13日 0.505 300 1.750%
2015年 9月11日 0.553 300 1.875%
2015年 8月11日 0.619 300 1.875%
2015年 7月13日 0.669 200 1.875%
2015年 6月12日 0.698 200 1.875%
2015年 5月 8日 0.728 200 1.875%
2015年 4月10日 0.755 200 1.875%
2015年 3月13日 0.778 200 1.875%
2015年 1月 9日 0.793 200 1.875%
2014年12月12日 0.812 200 1.875%
2014年11月 7日 0.846 200 1.875%
2014年10月 9日 0.851 200 1.875%
2014年 9月12日 0.836 200 1.875%
2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%
2014年 7月11日 0.747 100 1.875%
2014年 6月13日 0.699 100 1.875%
2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%
2014年 4月14日 0.705 100 1.875%
2014年 3月12日 0.727 100 1.875%
2014年 2月21日 0.744 100 1.875%
2014年 1月10日 0.757 100 1.875%
2013年12月13日 0.720 100 1.875%
2013年11月08日 0.756 100 1.875%
2013年10月11日 0.794 100 1.875%
2013年 9月12日 0.797 100 1.875%
2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完) (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿