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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 13:34 BJT

台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料在0.403-0.415%

* 标售标的：央行两年期定存单

* 标售时间：周三(10日)

* 标售金额：300亿台币

* 预测中值：0.403-0.415%

* 受访机构：七家

路透台北8月9日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.403-0.415%间。

路透周二访谈七家金融机构，包括两家外商银行及五家中大型本地银行，预测中值在0.403-0.415%，大区间则在0.400-0.420%。

台湾央行前次标售300亿台币两年期定存单，加权平均得标利率为0.413%。

以下为交易员看法：

--今年台积电 现金股利没有全数汇出，使市场资金更趋宽松，而且市场预估9月央行将再降息半码，这期定存单利率应该会稍微低一点点，但也不致太低。

--央行上周标售的364天期利率仅较前次低0.6个基点，估这次两年期存单利率下降幅度应该有限，而且一年和两年期的利率差距已逐渐缩小。

--目前大家对于央行9月是否进一步降息还是众说纷纭，但两年期定存单利率不致跌破0.400%，惟往上空间也有限。

--最近市场资金虽然很浮滥，但都是短天期的资金，两年的变数还是很大，利率应该不会再下来太多。

--利率已经很低了，大家应该不会积极去拿，利率再降空间应有限。

央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自2014年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿台币。

以下为2013-2016年两年存单标售结果一览表：

标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率

(亿台币)

2016年 7月13日 0.413 300 1.375%

2016年 6月15日 0.434 300 1.500%

2016年 5月11日 0.437 300 1.500%

2016年 4月13日 0.442 300 1.500%

2016年 3月11日 0.436 300 1.625%

2016年 2月24日 0.428 300 1.625%

2016年 1月12日 0.427 300 1.625%

2015年12月15日 0.464 300 1.750%

2015年11月10日 0.465 300 1.750%

2015年10月13日 0.505 300 1.750%

2015年 9月11日 0.553 300 1.875%

2015年 8月11日 0.619 300 1.875%

2015年 7月13日 0.669 200 1.875%

2015年 6月12日 0.698 200 1.875%

2015年 5月 8日 0.728 200 1.875%

2015年 4月10日 0.755 200 1.875%

2015年 3月13日 0.778 200 1.875%

2015年 1月 9日 0.793 200 1.875%

2014年12月12日 0.812 200 1.875%

2014年11月 7日 0.846 200 1.875%

2014年10月 9日 0.851 200 1.875%

2014年 9月12日 0.836 200 1.875%

2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%

2014年 7月11日 0.747 100 1.875%

2014年 6月13日 0.699 100 1.875%

2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%

2014年 4月14日 0.705 100 1.875%

2014年 3月12日 0.727 100 1.875%

2014年 2月21日 0.744 100 1.875%

2014年 1月10日 0.757 100 1.875%

2013年12月13日 0.720 100 1.875%

2013年11月08日 0.756 100 1.875%

2013年10月11日 0.794 100 1.875%

2013年 9月12日 0.797 100 1.875%

2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完) (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)

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